Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki ofisinde ziyaret etti. Görüşmede ekonomi, dış politika ve eğitim konuları ele alındı. Kılıçdaroğlu ve Babacan, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

26.07.2024 19:17
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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 7'nci CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi Barış Sitesi'ndeki ofisinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin soruları üzerine Kılıçdaroğlu, Babacan ile ekonomi, dış politika, eğitim konularında düşüncelerini paylaştıklarını, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Babacan da Kılıçdaroğlu'na iadeiziyarette bulunduğunu dile getirerek, " Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. Bu sorunların hem durum tespiti açısından hem de çözümü açısından istişare her zaman çok faydalı, çok verimli oluyor.  Kendisinin de siyasi tecrübesi, devlet yönetim tecrübesi bizim için çok çok  kıymetli" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki Mustafa Kemal Mahallesi Barış Sitesi'ndeki ofisinde ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından, Kılıçdaroğlu ve Babacan, gazetecilerin sorusu üzerine ziyarete ilişkin kısa açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkan ile uzun süredir görüşmüyorduk. Türkiye'deki ekonomiyi konuştuk, dış politikayı konuştuk, eğitim konusundaki düşüncelerimizi paylaştık. Dolayısıyla son derece verimli ve güzel bir görüşme gerçekleşti. Sayın Genel Başkan'a tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Babacan da şunları söyledi:

"Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. Çok derin sorunlar, gittikçe de kötüleşen sorunlar. Bu sorunların hem durum tespiti açısından hem de çözümü açısından istişare her zaman çok faydalı, çok verimli oluyor. Değerli Genel Başkan sağolsun hem babamın hem annemin taziyeleri için gelmişti, cenaze namazında beraber olmuştuk. Dolayısıyla bu ziyaretim bir bakıma hem iade-i ziyaret niteliğinde hem de uzunca süren bir beraber çalışma hukukumuz da vardı, aynı zamanda şahsi dostluk hukukumuz da o süre içinde çok güçlendi. Hem o şahsi dostluk hukukunun gereği ve kendisinin de siyasi tecrübesi, devlet yönetim tecrübesi bizim için çok çok  kıymetli. Dolayısıyla ekonomi konusundaki gittikçe büyüyen sıkıntıları ele almış, değerlendirmiş olduk. Dış politikadaki Türkiye'yi saran riskler ve yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Gittikçe derinleşen bir yaramız var ülkte olarak, o da eğitim. Eğitim konusunda ülkemizin geldiği nokta ve yapılabileceklerle ilgili de çok değerli görüş alışverişinde bulunduk. Ben ev sahipliği için Genel Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum"

Açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu, Babacan'ı aracına kadar uğurladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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