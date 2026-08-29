Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören ve dün İstanbul'da vefat eden, Milli Gazete yazarı ve Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal, son yolculuğuna uğurlandı.

Haksal için Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Görmez, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, çocukları Bilal Benna Haksal, Elif Haksal, Sevde Haksal, Taha Haksal, Emine Esra Sarıkaya ve damadı Umut Sarıkaya ile edebiyat, siyaset ve sanat dünyasından sevenleri katıldı.

"Gençler üzerinde çok büyük emeği vardı"

Cenaze namazı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan merhumun kardeşi, Yedi İklim Derneği Başkan Yardımcısı, yazar Mustakim Haksal, ağabeyinin Türk edebiyatında kucaklayıcı bir çınar olduğunu söyledi.

Ağabeyinin hayatı boyunca okumaktan ve üretmekten vazgeçmediğini belirten Haksal, şöyle konuştu:

"Ağabeyim kimseyi incitmeyen, kırmayan, hep okuyan çok okuyan biriydi. Hastalık döneminde de başucundan kitaplar hiç eksilmedi. Derginin son sayılarını hastane köşelerinde çıkardı. Gençler üzerinde çok büyük emeği olan biriydi. Yedi İklim'in zaten özelliği de bu, kucaklayan, herkese kapısı açık olan bir mekan."

Kendilerini yalnız bırakmayan edebiyat camiasına, cenazeye gelenlere ve taziyelerini iletenlere teşekkür eden Haksal, "Allah kendilerinden razı olsun, hepsinden. Biz onları seviyoruz. Demek ki yetiştirdiği eserlerin hepsi burada. Güzel bir kütüphane kurdu. Gelenlerin hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

"Bu davanın tavizsiz bir neferiydi"

Yazar Necip Evlice ise Haksal'ın Nuri Pakdil'in yetiştirdiği nadir insanlardan biri olduğunu vurguladı.

Haksal'ın ömrünü dava bilincine adadığını ve Pakdil ile dostlukları ömür boyu sürdüğünü dile getiren Evlice, şunları kaydetti:

"Ali Haydar Haksal da diğer ağabeylerimiz gibi bu davanın tavizsiz bir neferiydi. Gençleri yetiştirmek ve onlara bu bilinci aktarmak adına çıkardığı Yedi İklim dergisiyle gerçek bir kültür, sanat ve edebiyat iklimi oluşturdu. İnanılmaz zarafetiyle insanların kalbine girmeyi başardı. Bendeki yeri bir zarafet abidesidir. Bir ağabey sıcaklığı ve peygamber sevdasıyla insanlara bu davanın gerçekliğini anlatmaya çalıştı. Rahmet diliyorum mekanı cennet olsun."

Veli Sarıkamış da 1970'li yıllarda Elazığ'da tanıdığı Haksal ile 60 yıla yakın bir süre dostluk sürdürdüklerini belirterek, "60 yıl önce nasılsa 60 yıl sonra da aynıydı. Şefkat, güzellikler duygusu, merhamet duygusu ve insanlığın aydınlanması, Kur'an'ın feyzi altında Hz. Peygamber'in şefaatine layık bir ümmet yetiştirmek için ömrünü feda etti." ifadelerini kullandı.

Cenaze namazını Mehmet Görmez kıldırdı

Cenaze namazını kıldıran Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ise konuşmasında Ali Haydar Haksal'ın Yedi İklim'e ve edebiyat dünyasına güzellikler taşımış, ümmetin derdiyle dertlenmiş müstesna bir insan olduğunu söyledi.

Görmez, merhumun ardından onun izinden gidecek güzel insanların yetiştirilmesinin önemine dikkati çekerek cenazeye gelenlerden helallik istedi.

Ali Haydar Haksal'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından tekbirler ve dualarla omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı ve Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ali Haydar Haksal kimdir?

Edebiyat dünyasında mütevazı ve derviş kişiliğiyle bilinen Haksal, Türk edebiyatının öykü, deneme ve inceleme alanlarında eserler verdi.

Haksal, yazı hayatında modern insanın yalnızlığı, yabancılaşması, benlik arayışı ve gelenekle ilişkisi gibi temalara odaklanırken kurucuları arasında yer aldığı Yedi İklim dergisiyle de edebiyat dünyasında iz bırakan isimlerden biri oldu.

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Hasköy'de 1951'de dünyaya gelen Haksal, Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1979'da mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde "Kur'an-ı Kerim'de Güzel Kavramı" başlıklı yüksek lisans tezini hazırlayan Haksal, lise yıllarında başladığı yazı çalışmalarını farklı gazete ve dergilerde sürdürdü.

Bireyin modern hayat karşısındaki yalnızlığını işledi

İlk öyküsü "Tıkırtı" 1975'te Milli Gazete'de yayımlanan Haksal, Mavera, Yönelişler, Yeni Devir, Milli Gazete ve Yedi İklim başta olmak üzere çok sayıda süreli yayında yazdı. İlk öykü kitabı "Evdeki Yabancı" 1986'da yayımlanan yazar, eserlerinde özellikle bireyin modern hayat karşısındaki yalnızlığına, yabancılaşmasına ve iç dünyasındaki çatışmalara eğildi.

Haksal'ın edebiyat serüveninde Yedi İklim dergisinin ise özel bir yeri oldu. Osman Bayraktar, Mustafa Çelik ve Alim Kahraman ile birlikte derginin kurucuları arasında yer alan Haksal, Mart 1987'den itibaren yayımlanan derginin sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü üstlendi.

Yayınına 1989'da ara veren Yedi İklim, 1992'de yeniden okurla buluştu ve Haksal'ın yönetiminde edebiyat ve düşünce dünyasının önemli yayınlarından biri olmayı sürdürdü.

Modern anlatım tekniklerini tasavvufi unsurlarla buluşturdu

Öykülerinde modern anlatım tekniklerini geleneksel ve tasavvufi unsurlarla buluşturan Haksal, insanın iç dünyasını merkeze alan kendine özgü bir anlatı geliştirdi. Yalnızlık, çocukluk, aşk, kent, fanilik, yoksulluk ve kutsaldan kopuş gibi temaları işleyen öykülerinde çoğu zaman olaydan ziyade atmosfer, duygu ve karakterlerin iç dünyasına odaklandı.

Öykücülüğünün yanı sıra roman, şiir, deneme, biyografi ve inceleme türlerinde de eserler veren Haksal, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu ve Akif İnan gibi Türk edebiyatının önemli isimleri üzerine çalışmalar kaleme aldı.

"Sesim Bana Yetmiyor" adlı öykü kitabıyla 1987 Türkiye Yazarlar Birliği Hikaye Ödülü'nü alan Haksal, "Yitik Yaşamın Güncesi" romanıyla Tuzla Belediyesi Roman Yarışması'nda ikincilik ödülüne layık görüldü. 2017'de Bingöl Üniversitesi tarafından fahri doktora ünvanı verilen Haksal, uzun yıllardır Milli Gazete'de köşe yazarlığını ve Yedi İklim dergisinin yazı işleri müdürlüğünü sürdürüyordu.