Ali Mahir Başarır'dan 'Doğum Yardımı' Tepkisi: "Yardım 5 Bin Lira Ama Bebek İçin İlk Alınacaklar 28 Bin Lira"

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı alışverişle ilk çocuk için tek seferliğine verilecek 5 bin liralık doğum yardımının yetersizliğine dikkat çekti. Başarır'ın emzikten, bebek arabasına en düşük fiyatlarla ilk çocuk için gerekli ürünler alışverişi toplamda 27 bin 987 lira tuttu. Başarır, "Hastane masrafları ve doktor giderleri dışında yeni doğan bir çocuk için yapılması gereken ilk alışveriş tutarı bu. En uygunu bir de bu" diye tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında tek seferliğine verilen 5 bin liralık doğum yardımının yetersizliğine dikkat çekti. Başarır ve Bilici, bir bebek ürünleri satan mağazadan alışveriş yaparak, yeni doğan ihtiyaçlarının 5 bin liranın çok üstünde tuttuğunu gözler önüne serdi.

Listede; hastanede gerekli olan yeni doğan seti, banyo seti, küvet, uyku seti, bebek bezi, mama sandalyesi, bebek arabası, emzik, pudra, biberon, ıslak mendil gibi ürünler yer aldı. Kasadan geçirilen tüm ürünler toplamda 27 bin 987 lirayı buldu. Erdoğan'ın ilk çocuk için yapılacağını açıkladığı 5 bin liralık yardımın, ilk ihtiyaçların bile ancak yüzde 18'ini karşıladığını belirlen Başarır, "Hastane masrafları ve doktor giderleri dışında yeni doğan bir çocuk için yapılması gereken ilk alışveriş tutarı bu. En uygunu bir de bu" dedi.