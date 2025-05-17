Ali Özgentürk Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Ali Özgentürk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ali Özgentürk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Efsane yönetmen Ali Özgentürk, Adana'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

17.05.2025 13:52
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"Selvi Boylum Al Yazmalım", "Hazal", "At" ve "Balkaya"nın da aralarında bulunduğu birçok filme imza atan yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk'ün cenazesi, memleketi Adana'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Özgentürk için 1960'larda sanata başladığı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 22-28 Eylül'de 32'ncisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ali Özgentürk adına ödül vereceklerini söyledi.

Ali Özgentürk'ün kızı Simay Özgentürk de babasının hayat dolu bir insan olduğunu anlatarak, "Hep içtenlikle gülerdi. Gülüşünde insanlık vardı. Ben onu çok sevdim, her zaman çok seveceğim. Eminim şimdi göklerde arkadaşlarıyla tiyatro yapıyordur, şen sesiyle şiirler okuyordur ve bizi izliyordur. Onu içimizde yaşatacağız, seni çok seviyorum baba." diye konuştu.

Nebil Özgentürk de abisi Ali Özgentürk'ün 15-16 yaşlarındayken Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Nejat Uygur ile sahne aldığını belirterek, "Burada Adana'nın genç tiyatrocusu olarak sanata başlıyor. Şurada 16-17 yaşında dolaşıyor aslında. Biz Allah'ına kadar deriz ya, Adana'yı Allah'ına kadar severdi. Işıklar içinde uyusun Adana'nın yiğit evladı, devrimci Ali Özgentürk." ifadesini kullandı.

Özgentürk'ün ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin'in de katıldığı törende, Özgentürk'ün tabutunun üzerine karanfil bırakıldı.

Özgentürk'ün cenazesi, daha sonra merkez Seyhan ilçesindeki Akkapı Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Ali Özgentürk

Adana'da 1945'te dünyaya gelen Ali Özgentürk, İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı.

Ali Özgentürk, kamera asistanlığı ile atıldığı sinemada, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney'in de aralarında bulunduğu yönetmenlere asistanlık yaptı.

Başarılı yönetmen, 1979'da çektiği ilk uzun metrajlı filmi "Hazal" ile adını duyurdu ve birçok ödül kazandı.

Yönetmenliğin yanı sıra senarist, yapımcı ve oyuncu olarak da birçok esere imza atan Özgentürk, öğrencilik yıllarından itibaren tiyatroyla ilgilendi. "Sokak Tiyatrosu" grubuyla tiyatroyu sokağa taşıyan usta isim, 1970'lerde "Ferhat" ve "Yasak" adlı kısa filmlere imza attı.

Ali Özgentürk, Onat Kutlar ve Işıl Özgentürk'ün katkısıyla "At" ve "Bekçi" filmlerini yaptı. Ardından yazar Orhan Kemal'in eseri "Murtaza"yı sinemaya uyarlayarak "Bekçi" filmini izleyiciye sundu.

"Yusuf ile Züleyha" hikayesiyle 1977'de "Milliyet Gazetesi Film Hikayesi Ödülü"ne layık görülen Ali Özgentürk, şair Süreyya Berfe ile "Asyalı" adında bir edebiyat dergisi de çıkardı.

Televizyon kanallarında yaptığı programlar ve özellikle "Bir Yudum İnsan" adlı çalışmasıyla dikkati çeken yönetmenin yazı ve öyküleri de çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ali Özgentürk Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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