Ali Şahin\'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke

Haberler.com YouTube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe’nin konuğu olan AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin, ABD- İsrail ile İran Savaşı'nı kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. ABD-İran hattındaki ateşkesin barışa giden ilk adım olarak görülebileceği ancak sürecin oldukça kırılgan olduğu belirten Şahin, “Savaşın kazanan tarafı İran, kaybeden tarafı İsrail” değerlendirmesinde bulundu.

"SAVAŞIN KAZANANI İRAN KAYBEDENİ İSRAİL"

Savaşın kazanan ve kaybeden taraflarını değerlendiren Ali Şahin, "Kazanamamış olsa da yenilmediği bir savaş İran için kazandığı bir savaştır. Her ne kadar yenilmemiş olsa da kazanamadığı bir savaş ABD için kaybetmiş olduğu bir savaştır. İran savaşı İsrail'in dokunulur olduğunu gösterdi. Demir Kubbe'nin kevgire dönebileceğini gösterdi. Bu anlamda da İsrail; bu savaşın bence dokunulabilir bir ülke olmasını, devlet olmasını gösterir açısından kaybeden tarafında" dedi.

"KÜRESEL OLARAK KAZANAN ÜLKELER: ÇİN, RUSYA VE TÜRKİYE"

Savaşın sadece ABD-İsrail-İran ekseninde değil, küresel hegemonya mücadelesi bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, savaşta küresel olarak kazanan ülkelerin Çin, Rusya ve Türkiye olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Kazananlar tarafına geçildiğinde küresel algıda İran, hem Körfez'de hem de küresel ölçekte 41 günde hem İsrail hem de ABD'ye karşı göstermiş olduğu dirençle bence savaşın kazanan tarafı. Çünkü beklenen neydi? Rejim değişecekti, rejim değişmedi. Rejim karşı karşıya gelecekti. Hayır karşı karşıya gelmedi.

Latin Amerika'dan Avrupa'ya Afrika'dan Orta Doğu'ya ve Pasifik'e kadar Çin, İran'a vermiş olduğu üstü örtülü birtakım desteklerle ABD'yi yenilgiye uğratmış oldu. İran'da bir kazanım elde etmesinin önüne geçmiş oldu ve ticari hegemonyasını hem Orta Doğu'da hem de diğer pazarlarda sürdürüyor. Bu açıdan Çin tek kurşunu atmadan, tetiğe basmadan ticari hegemonya savaşında ABD karşısında kazanan taraf.

Rusya yine kazanan taraf. Çünkü ABD, Ukrayna'yı Rusya için Avrupa'nın bir Afganistan'ı haline dönüştürmüştü. Rusya ne yaptı? Rusya ise ABD için İran'ı Orta Doğu'nun bir Ukrayna'sı haline getirerek bir netice alamaz hale getirdi. Orada meşgul etti. Biliyorsunuz Ukrayna Savaşı'ndan dolayı ABD Rusya üzerinden enerji alımını yasaklamıştı çok ülkeye. ABD Körfez krizinden dolayı, Hürmüz krizinden dolayı Rusya'ya uyguladığı enerji blokajını kaldırdı. Bunu 15 gün önce kimse hayal bile edemezdi. Bu açıdan da bakıldığında Rusya bu savaşın kazananlarından yine bir tanesi.

Bence Türkiye kazanan diğer bir taraf çünkü yürüttüğü hem diplomatik temaslarla yine bu ateşkes sürecinin önemli aktörlerinden birisi olmasıyla etrafında bunca süre giden savaşlara rağmen ve topraklarımıza düşen 4 tane füzeye rağmen bu savaşın bir parçası olmaması ve istikrar adası olarak bölgede istikrarını devam ettirmek açısından yine Türkiye bu savaşın önemli kazananlarından birisi"

"PAKİSTAN KESİNLİKLE KAZANAN TARAFLARDAN BİRİ"

Olgun Kızıltepe'nin "Pakistan'ın da arabuluculuğu dolayısıyla kazanan ülkeler arasında dahil edebilir miyiz?" şeklindeki sorusuna da yanıt veren Şahin, "Pakistan muhakkak surette uluslararası algıda küresel bir arabulucu aktör haline gelmesi bakımından kazanan taraflarından kesinlikle birisidir. Bundan sonraki süreçte Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır tarafından yeni bir güvenlik mekanizmasının ve mimarisinin inşa edildiğini göreceğiz" diye konuştu.