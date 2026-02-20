Alican Uludağ Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alican Uludağ Tutuklandı

20.02.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Alican Uludağ, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı; avukatları ve meslektaşları tepki gösterdi.

(İSTANBUL) - Gazeteci Alican Uludağ'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından avukatları ve meslektaşları, İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. Avukat Tora Pekin, "Türkiye gazeteciler için adeta bir cehennem. Çok zor, belki de imkansız bir iş yapılıyor. Her tutuklamadan sonra yeni bir dönemeç daha dönülüyor; şartlar giderek ağırlaşıyor, hiçbir şey hafiflemiyor" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı. Dün gözaltına alınan Uludağ, öğle saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık, ifadesinin ardından Uludağ hakkında "dijital metaryelleri üzerinde henüz inceleme yapılmamış olması, delillerin toplanma aşamasında olması ve kaçma şüphesinin olduğu" gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" iddiasıyla tutuklama talep edildi. Uludağ, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

Uludağ'ın avukatları ve meslektaşları, tutuklama kararının ardından İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaparak karara tepki gösterdi.

"Birkaç gün önce Meclis'ten ifade ve basın özgürlüğünü vurgulayan bir rapor çıkmış olması da maalesef tabloyu değiştirmiyor"

Uludağ'ın avukatı Tora Pekin, şunları söyledi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir tweet nedeniyle resen soruşturma başlatmış. Ancak o tek satırın algı yaratmak için yeterli olmayacağını düşünmüş olmalı ki bir yıllık paylaşımlara dönülmüş ve yaklaşık 70 tweet için polislere inceleme yaptırılmış."

Savcılıkta bu paylaşımların TCK 217/A, TCK 299 ve TCK 301 kapsamında değerlendirildiğini duyduk. Daha sonra savcı, yalnızca TCK 299 yani 'Cumhurbaşkanına hakaret' maddesi kapsamında, birkaç tweet nedeniyle tutuklamaya sevk etti.

Hakim karşısına çıktık, orada da derdimizi anlattık. Ancak süreçler maalesef çoğu zaman formalite icabı yerine getirilen işlemlere dönüşmüş durumda. Buna rağmen tutuklama kararı verildi.

Şunu açıkça kabul etmek gerekir: Türkiye gazeteciler için adeta bir cehennem. Çok zor, belki de imkansız bir iş yapılıyor. Her tutuklamadan sonra yeni bir dönemeç daha dönülüyor; şartlar giderek ağırlaşıyor, hiçbir şey hafiflemiyor.

Birkaç gün önce Meclis'ten ifade ve basın özgürlüğünü vurgulayan bir rapor çıkmış olması da maalesef tabloyu değiştirmiyor. Gazeteciler tutuklanmaya devam ediyor.

Alican en son çıkarken bize, 'Alican susmadı, susmayacak. Lütfen bunu meslektaşlarımıza iletin' dedi. Bunu size iletmek boynumuzun borcu. Gazeteciler elbette susmasın."

"Alican yılmayacak, yazmaya devam edecek. Biz de öyle"

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Sekreteri Banu Tuna ise şöyle konuştu:

"Yılgın değiliz, bunu özellikle söylemek istiyorum. Yılmadığımızı ve yılmayacağımızı ısrarla vurgulamak önemli. Daha üç saat önce buradaydık. Bu hukuksuz gözaltının altını çizerek meslektaşımız, arkadaşımız Alican Uludağ'ın serbest bırakılmasını istedik. Ancak Alican tutuklandı."

Sabah ve öğle saatlerinde burada 'Alican Uludağ gazetecidir, gazetecilik suç değildir" dedik. Üç saat sonra değişen hiçbir şey yok. Alican Uludağ bu mesleğin yüz akı bir gazetecidir. Gazetecilik suç değildir; eleştiri hakaret değildir. Alican yılmayacak, yazmaya devam edecek. Biz de öyle."

"Çocuklarının ağlatılmasına rağmen dimdik ayakta kaldığı için Alican Uludağ şu an cezaevine gönderildi"

Gazeteci Timur Soykan ise şunları söyledi:

"Alican Uludağ'ın ifadesinden iki cümle okuyacağım arkadaşlar:"

'İki çocuğum vardır. Bu ülkede halka gazetecilik yapmak için çocuklarımın yaşları aksa da ben çizgimden ayrılmayacağım. Çünkü ben suç işlemedim.'

Bütün işin özeti bu arkadaşlar. Alican da biliyor. Hepimiz biliyoruz, değil mi? İstersek yandaş olabiliriz. Gider, sadece sarayın söylediklerini yazabiliriz. O konforlu, lüks uçaklara binip onlarla gezebiliriz. Makamlarımızda keyif çatabiliriz, rahatımıza bakabiliriz. Herkes bunu biliyor.

Ama Alican Uludağ ve buradaki pek çok meslektaşım halka gerçekleri borçlu. Biz gazeteciler, halka gerçekleri anlatmakla yükümlüyüz. Halk adına siyasi iktidarı denetlemek bizim görevimiz. Bizim işimiz bu.

Ve işini yaptığı için; onurlu, namuslu ve gururlu bir şekilde durduğu için; tehditlere rağmen, gözaltılara rağmen, çocuklarının ağlatılmasına rağmen dimdik ayakta kaldığı için Alican Uludağ şu an cezaevine gönderildi.

Ama umutsuz değiliz. Türkiye daha önce de böyle dönemler yaşadı. Belki bu kadar sert değildi ama yine de yaşadı. Aynı Tora'ın dediği gibi bir viraj daha açıldı. Türkiye bir kez daha gazeteciler için bir cehenneme çevrilmek isteniyor. Ancak ne kadar zorlaştırırlarsa zorlaştırsınlar, bir gazeteci olarak halka gerçekleri anlatmaya, yolsuzlukları yazmaya, skandalları ortaya çıkarmaya devam edeceğiz.

Çünkü bizim tek bir korkumuz var: Halka gerçekleri anlatamamak. Bunun dışında hiçbir korkumuz yok.

Alican da ifadesinde bunu söyledi. Arkadaşımızın, bu onurlu gazeteciliği yaptığı için hapsedilmesini tarih yazacak. Onu hapsedenleri de tarih yazacak. ve biz onunla gurur duyacağız. Mesleğimizi yapmaya, gazetecilik yapmaya devam edeceğiz."

"Üzgünüz ama yılgın değiliz"

Gazeteci Çiğdem Toker de "Şuna inanıyorum: Eğer bu ülkede herkes kendi mesleğini Alican gibi hakkıyla, iyi ve sorumlulukla yapabilseydi, Türkiye bugün bambaşka bir yerde olurdu. Evet, üzgünüz ama yılgın değiliz" dedi.

Kaynak: ANKA

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alican Uludağ Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir
Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Napoli’den Galatasaray’a dev jest Napoli'den Galatasaray'a dev jest
Skandal sözlerin bedeli çok ağır oldu Fenomen isim tutuklandı Skandal sözlerin bedeli çok ağır oldu! Fenomen isim tutuklandı
’Vur’ emri bu kez Trump’tan değil, komşu ülkeden 'Vur' emri bu kez Trump'tan değil, komşu ülkeden
Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı
Mourinho’nun başı söyledikleri nedeniyle dertte Mourinho'nun başı söyledikleri nedeniyle dertte
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:36
Olay adam Rafa Silva Benfica’yı da karıştırdı
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
14:59
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe’de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
14:58
Çocuklara dijital kalkan 6 sosyal medya platformuna inceleme
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme
14:55
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz’a ateş püskürdü
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 17:55:03. #7.11#
SON DAKİKA: Alican Uludağ Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.