ALİKEV, İstanbul'daki Belediyeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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ALİKEV, İstanbul'daki Belediyeleri Ziyaret Etti

ALİKEV, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarını ziyaret ederek, vakfın faaliyetlerini anlattı ve gençlik katılımı için iş birlikleri değerlendirildi.

06.06.2024 15:25  Güncelleme: 16:14
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(İSTANBUL) Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu' başta olmak üzere geçtiğimiz yerel seçimleri kazanan belediyeleri ziyaret ederek, vakfın Hatay ve İstanbul'daki faaliyetlerini anlattı. Ziyaretlerde yerelde gençliğin daha çok katılımı için yerel yönetimlerle yapılabilecek iş birlikleri değerlendirildi.

ALİKEV, geçtiğimiz yerel seçimleri kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e ziyaret gerçekleştirdi.

ALİKEV Yönetim Kurulu Başkanı Emel Korkmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve vakıf çalışanlarının katıldığı ziyaretlerde, Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın Hatay ve İstanbul'daki faaliyetlerinden bahsedildi; yerelde gençlik katılımı için yerel yönetimler ve çalışanlarıyla yürütülebilecek işbirlikleri konuşuldu. Ayrıca ALİKEV'in de yönetim kurulu üyesi olduğu Gençlik Örgütleri Forumu koordinasyonunda yürütülen "Kaç Genç Var?" kampanyası hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALİKEV, İstanbul'daki Belediyeleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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