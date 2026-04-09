Alışveriş Merdiveninde Korkunç Kaza - Son Dakika
Alışveriş Merdiveninde Korkunç Kaza

Alışveriş Merdiveninde Korkunç Kaza
09.04.2026 14:20
Haberin Videosunu İzleyin
Alışveriş Merdiveninde Korkunç Kaza
Kızıltepe'de 3 yaşındaki çocuğun eli yürüyen merdivene sıkışarak parmağı koptu, inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezindeki yürüyen merdivene eli sıkışan T.B.'nin (3) parmağı koptu. Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yürüyen merdivenden inen T.B. isimli erkek çocuğunun eli, merdiven mekanizmasına sıkıştı. 

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda çocuğun sağ elinin serçe parmağı koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. T.B., ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, buradan da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. T.B.'nin ailesi AVM yönetimi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kızıltepe, Kızıltepe, Alışveriş, Güvenlik, Güncel, Mardin, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alışveriş Merdiveninde Korkunç Kaza - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Alışveriş Merdiveninde Korkunç Kaza - Son Dakika
