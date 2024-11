Aliyev: "Bazı Batılı devletlerde yaşayan İslamofobik ve Azerbaycan karşıtı güçler, Ermenistan'ı yeni bir savaşa kışkırtıyor""Bazı Batılı destekçileri...

Güncel

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'deki Zafer Parkı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bazı Batılı devletlerde yaşayan İslamofobik ve Azerbaycan karşıtı güçler, Ermenistan'ı yeni bir savaşa kışkırtıyor" dedi.

Azerbaycan, 8 Kasım 2020 tarihindeki İkinci Karabağ Savaşı'nda Şuşa'nın işgalden kurtuluşunun ve Zafer Günü'nün 4. yıl dönümünü kutluyor. Kutlamalar kapsamında başkent Bakü'de inşaatı tamamlanan Zafer Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Parkın açılış töreninde konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birinci ve İkinci Karabağ Savaşı'nda, terörle mücadele operasyonunda şehitlerin kanını savaş alanında alarak, toprak bütünlüğünü ve egemenliklerini yeniden tesis ettiklerini belirtti. Aliyev, "44 gün içinde şehirlerimizi ve köylerimizi kurtararak ordumuzun gücünü, askerlerimizin profesyonelliğini, halkımızın özveri ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdik. Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığını çözmeye çalışan büyük güçler, sözde arabulucular, bu anlaşmazlığın askeri bir çözümünün olmadığını defalarca ilan ettiler. Bu işgalle uzlaşmamız gerektiğini söylemek istediler. Çünkü planladıkları tam olarak buydu. Planları meseleyi çözmek, işgali sona erdirmek değil, Azerbaycan topraklarını sonsuza kadar Ermeni işgali altında tutmaktı" dedi.

Sadece 44 gün içerisinde Azerbaycan askerlerinin cesaretini, Azerbaycan halkının yılmaz ruhunu, gücünü ve iradesini tüm dünyaya gösterdiklerini vurgulayan Aliyev, "Düşmanı teslimiyet belgesini imzalamaya zorladık. O düşman ki, 2019'da Hankendi'de 'Karabağ Ermenistan'dır ve nokta' demişti. Biz onu bugün 'Karabağ Azerbaycan'dır' demeye zorladık. Şimdi Ermenistan'ın bazı Batılı destekçileri Ermenistan'ı bir 'barış güvercini' yapmak istiyor. Sanki bu 30 yıllık işgal yaşanmamış, yıkım olmamış, vahşet olmamış, Hocalı Soykırımı yaşanmamış gibi. Camilerimizin ve mezarlarımızın yıkılması, Karabağ'ın tamamının ve Doğu Zengezur'un yıkımı olmamış gibi. Yani dünya toplumuna bunu unutturmak istiyorlar. Ama biz bunu asla unutmayacağız ve Azerbaycan halkı da bunu asla unutmamalı, bizden sonra gelen nesiller bu tarihi bilmeli ve asla unutmamalıdır. Bundan sonra bu tarihi hafızalarımızdan çıkarmamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın savaş sırasında savaş suçları işleyerek, sivil yerleşkelere ve şehirlere "İskender M", "Tochka U", "Elbrus" füzeleri ve diğer yıkıcı silahlarla saldırılar gerçekleştirdiğini hatırlatan Aliyev, "Ancak bu Azerbaycan halkının iradesini zerre kadar etkilemedi. Minsk Grubu'nun tüm eş başkanları 30 yıl boyunca Ermenistan'ın arkasında durdu. Biri bedava silah verdi, biri para verdi, biri hem silah hem para verdi, siyasi destek verdi. Topraklarımızın sonsuza kadar işgal altında kalması hedefleniyordu. Dolayısıyla bazı Azerbaycan vatandaşları da savaşın yarım kalacağından, istediğimizi elde edemeyeceğimizden, birisinin bizi durduracağından endişe ediyorlardı. Ancak sonuna kadar savaşacağımızı, adaleti yeniden tesis edeceğimizi, uluslararası hukuku yeniden tesis edeceğimizi ve Ermenistan'a yerini göstereceğimizi söyledim" dedi.

Şuşa'nın 8 Kasım 2020'deki operasyonla işgalden kurtarılmasının Ermenistan'ın yenilgiye uğramasının kilit noktası olduğunu belirten Aliyev, "Bu olayın üzerinden sadece 1 gün geçti ve 9- 10 Kasım gecesi Ermenistan kapitülasyon sözleşmesini imzalamak zorunda kaldı ve biz savaşı durdurduk. Ağdam, Kelbecer ve Laçın bölgelerini tek kurşun atmadan işgalden kurtardık. Önemli yükseklikleri kontrol altına aldıktan sonra Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılarının ve onların arkasındakilerin akıbeti belliydi. Onlara bir seçenek sunduk ama yine de doğru kararı vermediler. Yine de birilerinin kendilerine yardım edeceğine, birinin Azerbaycan'ın haklı işini yapmasına engel olacağına inanıyorlardı. Eylül 2023'te sadece birkaç saat süren terörle mücadele operasyonu onlara bir ders daha olmuş ve böylece bölücülüğün kökü kesilerek tarihe karışmıştı. Artık Karabağ topraklarında ayrılıkçılardan eser kalmadı" dedi.

İkinci Karabağ Savaşı ve terörle mücadele operasyonunun sonuçlarının Ermenistan'ın doğru adımları atması için yeterli olduğuna inandığını ifade eden Aliyev, "Bugün bu durumla uzlaşmak istemeyen Azerbaycan karşıtı güçler, bazı Batılı devletlerde yaşayan İslam ve Azerbaycan karşıtı güçler, Ermenistan'ı yeni bir savaşa kışkırtıyor. Bu, Ermeni devleti için tam bir trajedi olabilir ve ben Ermeni tarafına hem resmi konuşmalarımda hem de temaslarımda bundan uzak durmaları, bu kışkırtmaya bulaşmamaları gerektiğini defalarca anlatmaya çalıştım. Kendi çıkarlarını güvence altına almak adına dostları sandıkları bazı Batılı devletler, Güney Kafkasya'da çatışmaların devam etmesi, kanların yeniden akması için onları feda etmeye hazır" açıklamasını yaptı.

Ermenistan için çok geç olmadığını belirten Aliyev, "Yani Ermenistan bu silahlanma politikasından vazgeçmeli, durdurmalı, bunu defalarca söyledim ve benim sözlerime dikkat etmeleri gerektiğini biliyorlar. Geç değil, durun. Asla bizimle rekabet edemeyecekler. Savaş istemiyoruz. İstediğimizi başardık, toprak bütünlüğümüzü sağladık, devlet egemenliğimizi sağladık. Tüm sınırlarda toprak bütünlüğü sağlanıyor ve daha önce ülkemizde zorla göçe zorlanmış kişiler ve mülteciler ata topraklarına geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin her an her türlü provokasyonu püskürtmeye hazır olduğunu vurgulayan Aliyev, "Birileri gücümüzü bir kez daha sınamaya kalkarsa yine mağlup olur, yine rezil olur. Çünkü 44 günlük İkinci Karabağ Savaşı ve terörle mücadele operasyonu, zaferimiz sadece Ermenistan'ın yenilgisi değil, arkasındakilerin de acı ve aşağılayıcı yenilgisidir. Bizi affedemezler. Bu nedenle Batı'da Azerbaycan'a karşı büyük, çirkin bir karalama kampanyası yürütülüyor. Kendi kontrolleri altındaki yalan haberlerin kaynağı olan medya kaynaklarını ve sivil toplum kuruluşlarını kullanarak ülkemizi itibarsızlaştırmak, asılsız iftiralar atmak, karalamak, şantaj yapmak ve hakaret etmek, kendilerini aşağılanmış gören başarısız Batılı liderlerin hedefidir" dedi.

Ermenistan halkının asıl düşmanlarının kim olduğunu iyi bilmesi gerektiğini söyleyen Aliyev, "Biz değiliz. Onlara hiçbir zarar vermemiştik. Onlara ekmek verdik. Bizim topraklarımızda yaşadılar ve kendilerine bir hayat kurdular. Her ne kadar buraya sadece 19. yüzyılda gönderilmiş olsalar da onlar bize soykırım yaptı, Hocalı soykırımı. 30 yıl boyunca bütün şehirlerimizi, köylerimizi yerle bir ettiler, hakaret ettiler, camilerimizi yıktılar. Bütün bölgeyi mayınladılar. Azerbaycan'da şimdiden 300'den fazla kişi mayın kurbanı oldu. Dolayısıyla biz onların düşmanı değiliz, onların düşmanları onların arkasında duran, sonra da tavşan, fare gibi peşlerinden koşan siyasetçilerdir. Sözlerimi dikkatle dinlesinler" dedi.

Azerbaycan'ın güçlenmeye devam edeceğini, hiçbir baskı, hiçbir tehdidin işe yaramayacağını belirten Aliyev, "Halk-güç birliği gücümüzün ana kaynağıdır. Bugün Zafer Bayramı'nda şehrimizin en güzel yerlerinden birinde Zafer Parkı açıldı. Bu zafer sonsuza kadar bizimle olacaktır. Bundan sonra Azerbaycan halkı muzaffer bir millet olarak yaşayacak, Azerbaycan devleti de muzaffer bir devlet olarak yaşayacak. Azerbaycan halkına sevgiler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine sevgiler. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.