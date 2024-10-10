Aliyev: İklim Değişikliği ile İş Birliği Zamanı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dünyaya iklim değişikliğiyle mücadelede için yapıcı ve iyi niyetle işbirliği yapma çağrısında bulunarak, "Küresel ısınmanın sorumlusunun kim olduğunu, çevreye kimin daha fazla zarar verdiğini bulmaya çalışarak zaman kaybetmeye hakkımız yok." dedi.

Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) öncesinde "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, COP 29 Başkanı, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, COP 28 Başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği Özel Temsilcisi ve Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed al-Jaber, BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da etkinlikte yer aldı.

Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Babayev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımcılara mesajını okudu.

Aliyev, mesajında, iklim değişikliğinin tüm ülkeleri etkilediğini, ancak gelişmekte olan küçük ada devletlerinin bu etkilere karşı daha savunmasız olduğunu belirtti.

Bu durumun küresel anlamda insanların geçim kaynaklarını olumsuz etkilediğini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemeyi engellediğini ifade eden Aliyev, Azerbaycan olarak petrol ve doğalgazdan elde ettikleri gelirleri "yeşil enerji"ye yatırdıklarını bildirdi.

Aliyev, küresel iklim eylemini desteklemek için COP 29'a ev sahipliği yapmaya aday olduklarını belirterek, oy birliği ile Azerbaycan'ın desteklendiğini, bu etkinliğe ev sahipliği yapacakları için gurur duyduklarını söyledi.

Azerbaycan'ın, COP 29 dönem başkanı olarak müzakereler için tarafsız platform rolünü üstlendiğini belirten Aliyev, mesajında, "COP 29 hazırlıklarının son aşamasına girerken sizleri insanlık adına yapıcı ve iyi niyetle işbirliği yapmaya çağırıyorum. Devletlerin, ortak ama farklı sorumlulukları olsa da farklılıklarını ve birbirlerini suçlamayı bırakıp ortak paydada buluşmaları gerekiyor. Küresel ısınmanın sorumlusunun kim olduğunu, çevreye kimin daha fazla zarar verdiğini bulmaya çalışarak zaman kaybetmeye hakkımız yok." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, iklim finansmanın artırılması, iklim değişikliğiyle mücadelede iş birliğinin artırılması, zarar gören ülkelerin desteklenmesi gibi konularda görüşler ve çağrılar dile getirildi.