Aliyev ve Mirziyoyev Azerbaycan'da Görüştü - Son Dakika
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Aliyev ve Mirziyoyev Azerbaycan'da Görüştü

02.07.2025 20:58
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Azerbaycan'da Aliyev ile ikili ilişkileri görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından Aliyev ve Mirziyoyev baş başa görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve stratejik ortaklık konuları ele alındı.

Azerbaycan-Özbekistan Devletlerarası Yüksek Konseyi 2. Toplantısı yapıldı

Aliyev ve Mirziyoyev'in katılımıyla Azerbaycan-Özbekistan Devletlerarası Yüksek Konseyi 2. Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Aliyev, Azerbaycan ile Özbekistan'ı tarih, kültür, ortak dil ve etnik bağların birleştirdiğini vurguladı.

Aliyev, "Bu sağlam temeller üzerinde Özbekistan-Azerbaycan kardeşliğinin güçlü binasını inşa ediyoruz. Ülkemize gösterdiğiniz ilgiden dolayı size teşekkür ediyorum." dedi.

Özbekistan Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası finallerine yükselmesini tarihi bir olay olarak nitelendiren Aliyev, Özbek halkını kutladı.

Mirziyoyev de Azerbaycan'a "kendi evine ve kardeşlerinin yanına gelmiş gibi" geldiğini ifade ederek, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye taşındığını belirtti.

"Artık müttefikiz ve bu her şeyi açıklıyor. Tüm anlaşmalarımız da yüksek düzeyde gerçekleşiyor." diyen Mirziyoyev, halkların tarih, dil, kültür ve dünya görüşü bakımından ortak özellikler taşıdığını vurguladı.

Toplantı kapsamında, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, liderlerin talimatları doğrultusunda yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Ulaştırma, enerji ve kültür alanlarından sorumlu bakanlar da stratejik müttefiklik çerçevesinde işbirliği alanlarına dair sunumlar yaptı.

Liderler, mevcut projelerin uygulanması ve yeni ortaklık perspektiflerinin belirlenmesi yönünde talimatlar verdi.

Kararlar ve protokoller imzalandı

Aliyev ve Mirziyoyev, Azerbaycan-Özbekistan Devletlerarası Yüksek Konseyi 2. Toplantısı'na ilişkin karar belgesini imzaladı. Daha sonra ilgili bakanlıklar arasında tarım, gemi inşası, ticaret, sanayi, eğitim, sosyal güvenlik, gümrük ve çevre koruma alanlarında çeşitli anlaşma ve niyet protokolleri imzalandı.

Özbekistan'ın yeni Bakü büyükelçilik binası açıldı

Aliyev ve Mirziyoyev, Özbekistan'ın Bakü'deki yeni büyükelçilik binasının açılış törenine katıldı.

Açılış kurdelesini birlikte kesen Aliyev ve Mirziyoyev, binanın altyapısını inceledi ve diplomatlar için oluşturulan çalışma koşulları hakkında bilgi aldı.

Törenin sonunda liderler, büyükelçiliğin Şeref Konukları Defteri'ni imzaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aliyev ve Mirziyoyev Azerbaycan'da Görüştü - Son Dakika

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