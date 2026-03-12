Alkol Masasında Çocuk Videomu, Babaya Gözaltı - Son Dakika
Alkol Masasında Çocuk Videomu, Babaya Gözaltı

Alkol Masasında Çocuk Videomu, Babaya Gözaltı
12.03.2026 17:51
3 yaşındaki oğlunu alkol masasında videoya çeken B.K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde 3 yaşındaki oğlunu alkol masasında karşısına oturtup, çektiği videoyu sanal medyada paylaşan B.K. (53) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada küçük bir çocuğun alkol masasına oturtulduğuna dair yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda paylaşımı yapan kişinin B.K. olduğunu tespit edildi. 3 yaşındaki erkek çocuğun babası olduğu ve paylaşımı yaptığı belirlenen B.K., polis ekipleri tarafından dün, Karabağlar ilçesindeki bir iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Alkol Masasında Çocuk Videomu, Babaya Gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: Alkol Masasında Çocuk Videomu, Babaya Gözaltı - Son Dakika
