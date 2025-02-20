Alkolle Motosiklete Çarpan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Alkolle Motosiklete Çarpan Sürücü Tutuklandı

Adana'da hafif ticari aracıyla motosiklete çarpan ve Aydın Uslu'nun ölümüne neden olan sürücü Şükrü D., kazadan önce içki masasında fotoğraf paylaşmıştı. Yakalanan sürücü tutuklandı.

20.02.2025 11:38
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ADANA'da hafif ticari aracıyla motosiklete çarpıp Aydın Uslu'nun (52) ölümüne neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Şükrü D.'nin (22), kazadan önce içki masasında çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Şükrü D., tutuklandı.

Kaza, 18 Şubat'ta saat 21.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Şükrü D., 01 AVE 828 plakalı hafif ticari aracıyla, önündeki otomobilin sağından geçmeye çalıştığı sırada, sağ şeritte ilerleyen Aydın Uslu'nun kullandığı 01 AUA 337 plakalı motosiklete, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından Şükrü D., yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte yaya olarak kaçarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin kontrolünde motosiklet sürücüsü Aydın Uslu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Uslu'nun cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

APARTMAN DAİRESİNDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şükrü D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Şükrü D.'nin, kazadan bir süre önce içki masasında poz verip, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Polis, Şükrü D.'yi saklandığı apartman dairesinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şükrü D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber : Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

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