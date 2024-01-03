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Alkollü içki ve akaryakıta yüzde 25,6 ÖTV zammı! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak - Son Dakika
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Alkollü içki ve akaryakıta yüzde 25,6 ÖTV zammı! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla alkollü içki ve akaryakıttaki ÖTV zammı da belli oldu. Buna göre; her iki grupta da ÖTV oranı yüzde 25,6 oranında artacak. Böylece benzinin fiyatı 2,31 TL, motorinin ise 2,16 TL artacak. Zammın ardından benzin 38 lirayı, motorin ise 40 lirayı aşacak.

03.01.2024 - 10:36,  Güncelleme: 11:19
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Geçen yılın temmuz ayında akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarında 5'er TL'lik artışa gidilmiş, maktu ÖTV tutarlarının her altı ayda bir üretici enflasyonu kadar artırılmasına dair düzenleme yapılmıştı. Bugün açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) verisiyle akaryakıt ve alkollü ürünlerdeki ÖTV zammı oranı belli oldu.

ÖTV YÜZDE 25.6 ORANINDA ARTACAK

Akaryakıt ve alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 25.6 kadar artırılacak.

BENZİN VE MOTORİNDEKİ ÖTV TUTARI NE KADAR OLDU?

Böylece benzinden alınan ÖTV tutarı 2 lira 31 kuruş artacak. Benzindeki ÖTV tutarı 7,52 liradan 9 lira 83 kuruşa çıkacak.

Motorindeki ÖTV tutarı ise 2 lira 16 kuruş artacak. Motorindeki ÖTV tutarı 7 lira 5 kuruştan 9 lira 21 kuruş olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YETKİSİNİ KULLANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yasa ile verilen iptal yetkisini kullanmazsa, bu tutarlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şu an benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 58 kuruşa, Ankara'da 35 lira 21 kuruşa, İzmir'de 35 lira 39 kuruşa satılıyor.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 37 lira 25 kuruşa, Ankara'da 37 lira 83 kuruşa, İzmir'de 38 lira 9 kuruşa satılıyor.

Alkollü içki ve akaryakıta yüzde 25,6 ÖTV zammı! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
YORUMLAR (9)
  • Oktay KUŞÇU: petrol ve alkol çok ucuzdu ya bir de zam gelmiş adiler Yanıtla 68 9
  • Ümit Demir : Vallahi asgariye zam gelmesini hiç istemez oldum artık miğdem bulanır oldu..bu nasil bir iş her dk zam haberi gerçekten insnin psikolojisini bozuyo Yanıtla 66 1
  • İsmail Kılınç: Fırtına öncesi sessizlik,daha bu iyi günlerimiz uçuyoruzzzzzzz 2024 yılı yükselecegiz Yanıtla 56 3
  • Serkan Basar: günümüz şartlarında az 100 tl olması gerek Yanıtla 49 8
  • Serkan Basar: oooohhhhhhhhhhhhhh Yanıtla 53 3
  • tolga karabulut: Başkanım her alanda zamları yapıştır ülke de her zamları alkışlayanlarda var bunlar iyi günler asıl olcaklar yerel seçimlerden sonra ahahahahaha Yanıtla 39 1
  • tolga karabulut: 100 az 200 olsun ekmnek 50 olsun yağ 500 senin gibi enayilere az bile :D 34 2
  • Özcan Kuvan: Cengiz bey hakikaten sözünüzün eri adammışsınız :))) Yanıtla 20 3
  • Tuncay KAHRAMAN: Keşke Karadeniz’de gaz gabarda petrol bulmasaydık yokken bukadar zam gelmiyordu Yanıtla 17 2

ÖTV, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü içki ve akaryakıta yüzde 25,6 ÖTV zammı! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü içki ve akaryakıta yüzde 25,6 ÖTV zammı! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak - Son Dakika
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