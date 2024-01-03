Geçen yılın temmuz ayında akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarında 5'er TL'lik artışa gidilmiş, maktu ÖTV tutarlarının her altı ayda bir üretici enflasyonu kadar artırılmasına dair düzenleme yapılmıştı. Bugün açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) verisiyle akaryakıt ve alkollü ürünlerdeki ÖTV zammı oranı belli oldu.
Akaryakıt ve alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 25.6 kadar artırılacak.
Böylece benzinden alınan ÖTV tutarı 2 lira 31 kuruş artacak. Benzindeki ÖTV tutarı 7,52 liradan 9 lira 83 kuruşa çıkacak.
Motorindeki ÖTV tutarı ise 2 lira 16 kuruş artacak. Motorindeki ÖTV tutarı 7 lira 5 kuruştan 9 lira 21 kuruş olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yasa ile verilen iptal yetkisini kullanmazsa, bu tutarlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.
Şu an benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 58 kuruşa, Ankara'da 35 lira 21 kuruşa, İzmir'de 35 lira 39 kuruşa satılıyor.
Motorinin litresi ise İstanbul'da 37 lira 25 kuruşa, Ankara'da 37 lira 83 kuruşa, İzmir'de 38 lira 9 kuruşa satılıyor.
Son Dakika › Güncel › Alkollü içki ve akaryakıta yüzde 25,6 ÖTV zammı! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak - Son Dakika