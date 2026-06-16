Alkollü Sürücü 20 Km Kaçtı, 710 Bin Lira Ceza Yedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü Sürücü 20 Km Kaçtı, 710 Bin Lira Ceza Yedi

Alkollü Sürücü 20 Km Kaçtı, 710 Bin Lira Ceza Yedi
16.06.2026 02:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, 20 km kovalamacanın ardından yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye toplam 710 bin lira ceza uygulanırken, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

Olay, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin deneti sırasında Çağatay Y. (37) yönetimindeki 16 ARB 024 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulunuldu. Uyarıyı dikkate almayan sürücü hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Polis ekipleri ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca yaklaşık 20 kilometre sürdü. Takibin ardından durdurulan sürücünün yapılan alkolmetre kontrolünde 0,98 promil alkollü olduğu belirlendi.

İKİ KEZ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULDUĞU SAPTANDI

Sürücünün daha önce de iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Çağatay Y.'ye üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan 200 bin lira, 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin lira, drift yapmaktan 180 bin lira, makas atmaktan 90 bin lira ve araç sahibine uygulanan 40 bin lira ceza ile birlikte toplam 710 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, otomobil ise 3 ay süreyle trafikten men edildi.

Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Güncel, Yaşam, Bursa, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü Sürücü 20 Km Kaçtı, 710 Bin Lira Ceza Yedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Mersin’de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İsveç’ten Dünya Kupası’na gol şov Tunus’u resmen parçaladılar İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar
Silivri Belediyesi’ne ’yolsuzluk’ soruşturması şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması; şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

23:27
Diyarbakır’da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
23:25
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi! Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
22:49
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in son görüntüleri ortaya çıktı
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı
21:52
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada
21:49
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
21:46
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 02:14:12. #7.13#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü 20 Km Kaçtı, 710 Bin Lira Ceza Yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.