Alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı

Alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akaryakıt istasyonuna giden alkollü sürücüye, alkol testi yapmayı reddettiği için 26 bin 550 TL ceza kesildi ve 2 yıl boyunca ehliyeti alındı. Diğer sürücülerin ihbarı sonrası olay polise intikal etti.

14.01.2025 14:59  Güncelleme: 15:03
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobiline yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giden alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücüye 26 bin 550 TL ceza kesildi, 2 yıl süreyle ehliyetine de el konuldu.

Olay, İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mehmet E. (37), 16 FC 860 plakalı otomobiliyle istasyona gitti. Yakıt alan sürücünün, ücreti ödemek için aracından indiğinde ayakta durmakta güçlük çektiğini gören diğer sürücüler, polise haber verdi. Adrese gelen trafik ekipleri, sürücüye alkol testi yapmak istedi. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden, ardından da usulüne uygun üflemeyen sürücü, polise zor anlar yaşattı.

Mehmet E., aracının park halinde olduğunu ve kullanmadığını öne sürünce, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Aracı kullandığı görüntülerden tespit edilen Mehmet E.'ye, alkol testini reddetme suçundan 26 bin 550 TL cezai işlem uygulanırken, 2 yıl süreyle de ehliyetine el konuldu. Araç çekiciyle otoparka çekilirken, Mehmet E. ise polis ekiplerine, "Arabayı kullanmadığım halde bana neden işlem yapıyorsun? Neden ceza yazıyorsun? Yapma" dedi.

Kaynak: DHA

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