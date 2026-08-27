Denetimde alkollü çıkan aday sürücü cezadan sonra içki içmeye devam etti

Tekirdağ'da, polisin durdurduğu otomobilin aday sürücüsü Y.Ş. 1.92 promil alkollü çıktı. 25 bin TL ceza uygulanan Y.Ş., ceza işlemleri sürerken de aracına giderek içki içti.

DENETİMDE 1.92 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde gece saatlerinde devriye görevi yürüten trafik polisi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde direksiyon başındaki aday sürücü Y.Ş.’nin 1.92 promil alkollü olduğu tespit edildi.

25 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Stajyer ehliyet sahibi olması ve yasal sınırların çok üzerinde alkol alması nedeniyle Y.Ş.’ye derhal cezai işlem uygulandı. Ehliyetine el konulan ve toplamda 25 bin TL idari para cezası kesilen sürücü, işlemlerin yapıldığı sırada polis ekiplerini şaşkına çeviren bir harekete imza attı.

ARAÇTA İÇKİ İÇMEYE DEVAM ETTİ

Cezai işlemler devam ederken aracının yanına dönen Y.Ş., polisin gözü önünde bagajdan çıkardığı içki şişesini açarak içmeye devam etti. Pişkin tavırlarıyla dikkat çeken aday sürücünün otomobili çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, Y.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.