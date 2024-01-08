Alman Hükümeti, Gazze\'deki Yaralıların Ülkeye Getirilmesini Değerlendiriyor

Alman hükümetinin Gazze'deki yaralıların ülkeye getirilmesi konusunu değerlendirdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin'de olağan basın toplantısı düzenledi.

Sözcü Fischer, AA muhabirinin Gazze'deki yaralıların Almanya'ya getirilip getirilmeyeceği yönündeki sorusuna "Gazze'deki yaralıların ve hastaların kabul edilip edilmeyeceği konusunda bakanlıklar arası görüşmeler sürüyor." yanıtını verdi.

Almanya olarak Gazze'den Mısır'a getirilen yaralıların, özellikle de bebeklerin tedavisi için kullanılan solunum cihazları ve kuvözlerin Mısır'daki hastanelere gönderdiklerini hatırlatan Fischer, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu bağlamda Mısır'a yaklaşık 2 milyon avro değerinde tıbbi malzeme ve ekipman sağladığımızı ve Gazze'den gelen hastalara, özellikle de küçük çocuklara ve bebeklere destek olduğumuzu söyleyebilirim. Aynı durum Gazze'den gelen yaralıların tedavileri için 400 bin avroluk yardım gönderilen Ürdün için de geçerlidir. Bu fonlar aynı zamanda Gazze'den gelen hastaların, özellikle de bebeklerin ve küçük çocukların bakımı için tıbbi malzeme ve diğer ekipmanların tedarik edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır."

İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'in "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdikleri" yönündeki açıklamalarını anımsatan Fischer, bu ifadelere çok net bir şekilde tepki gösterdiklerine işaret etti.

Fischer, "İki devletli çözüme bağlı kaldığımızı ve bu saldırgan söylemi yardımcı olmaktan uzak bulduğumuzu açıkladık. Gazze Filistinlilere aittir, Gazze'den zorla yerlerinden edilmemeliler. Gazze'de yeni bir İsrail işgali olmamalıdır." diye konuştu.

İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu belirten Fischer "Ancak aynı zamanda elbette sivil halk için felaket bir durum söz konusu. Gazze'de sivil halkın içinde bulunduğu feci durumu görüyor ve şu anda orada tarif edilemez koşullarda yaşayan insanların, kadınların, çocukların ve erkeklerin durumunun iyileştirilmesi için Gazze Şeridi'ne daha fazla yardım götürülmesini talep etmeye devam ediyoruz. Bu aynı zamanda İsrail'in savaşın şiddetini azaltması gerektiği anlamına da gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Fischer Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve genel kurul kararlarını ihlal ettiğinin altını çizdi.

İsrail'in mücadelesinin sivil halka karşı değil Hamas'a karşı olması gerektiğini vurgulayan Fischer, bu çerçevede İsrail'in de uluslararası hukuka uyma yükümlülüğü olduğuna dikkati çekti.