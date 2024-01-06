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Alman polisi İsrail aleyhine slogan atan Türk kadına müdahale etti - Son Dakika
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Alman polisi İsrail aleyhine slogan atan Türk kadına müdahale etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'le Dayanışma Yürüyüşü'nde Türk kökenli Yasemin Acar, İsrail aleyhine slogan attığı için Alman polisi tarafından müdahale edildi. Acar, 'Siyonizm faşizmdir' sloganını kullanırken polis tarafından kısa süreli gözaltına alındı ve 'toplumu kin ve düşmanlığa sevk etme' suçlamasıyla dava açılacağı belirtildi.

Alman polisi İsrail aleyhine slogan atan Türk kadına müdahale etti
06.01.2024 - 22:45,
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- İsrail aleyhine slogan atan Türk kadına Alman polisinden müdahale

Almanya'da Filistin'le Dayanışma yürüyüşünde İsrail aleyhine slogan atan Yasemin Acar'a Alman polisi müdahale etti

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'le Dayanışma Yürüyüşü'nde İsrail aleyhine slogan Türk kökenli Yasemin Acar'a Alman polisi müdahalede bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana, Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'le Dayanışma Yürüyüşleri aralıksız devam ediyor. Başkentte binlerce kişinin bir araya gelerek İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ettiği yürüyüşler genellikle sorunsuz geçse de bugün yürüyüşte "Siyonizm faşizmdir" sloganı gerginliği yol açtı. Berlin'deki Mehringplatz Meydanı'ndan Potzdammerplatz Meydanı'na doğru yürüyen yaklaşık bin Filistin destekçisi, üzerinde "İşgale Son", "Çocukların toplu mezarları üzerine kutsal topraklar inşa edemezsiniz", "Özgür Filistin" yazan dövizler taşırken, "Soykırımı durdurun", "Alman parası, Alman silahları İsrail'e yardım ediyor" gibi sloganlar attı.

Acar'a "toplumu kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlamasıyla dava açılacak

Yürüyüşe katılan Türk kökenli Yasemin Acar, elindeki mikrofonla "Siyonizm faşizmdir", "Siyonistler çocukları öldürüyor" sloganları atınca Alman polisi Acar'a müdahale etti. Acar'ı yürüyüşten ayıran polis, genç kadını kısa süreli olarak gözaltına aldı. Daha sonra kimlik tespiti yapılan Acar, tekrar serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Yasemin Acar, "toplumu kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlamasıyla hakkında dava açılacağını söyledi. Acar, "Maalesef yine tutuklandım. Her hafta bize yeni yasaklar veriyorlar. Bu yasaklar neden acaba? Almanya doğruları duymak istemiyor. Almanya, Filistin'de şu an yaşananları duymak istemiyor. Biz buna hayır diyoruz, yeter diyoruz. Durun, durdurun, İsrail'e insanları katletmeyin diyoruz" ifadelerini kullandı.

Acar, "Mikrofonda 'Siyonizm faşisttir', dedim. Bu doğru olan bir şey, Siyonistler faşisttir. Bebekleri öldürüyorlar, kadın, erkek demiyorlar öldürüyorlar" dedi.

Kaynak: İHA
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Yasemin Acar, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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