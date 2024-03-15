- Almanya Başbakanı Scholz: " Ukrayna'yı destekliyoruz ancak Rusya ile de savaş içerisinde değiliz"
Polonya Başbakanı Tusk: "Ukrayna'da durumun kötüleşmemesi için hemen yardım yapılmalı"
BERLİN - Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Weimar Üçlüsünü oluşturan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Almanya'da düzenlenen basın toplantısında, "Birliğimiz her zamankinden daha fazla gücümüzdür. Özellikle Almanya, Polonya ve Fransa'nın özel bir sorumluluğu var. Ukrayna'yı destekliyoruz fakat Rusya ile de savaş içerisinde değiliz" dedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Weimar Üçlüsünü oluşturan Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Almanya'nın başkenti Berlin'de ağırladı. Üç lider yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu. Almanya Başbakanı Scholz yaptığı açıklamada, "Artık Ukrayna'ya tüm küresel pazarda daha da fazla silah temin edeceğiz. Bu iyi bir gelişme" şeklinde konuştu.
Askeri teçhizat üretiminin de Ukrayna'daki ortaklarla işbirliği içinde genişletilmesi gerektiğini dile getiren Scholz, "Gördüğünüz gibi üçümüz de Ukrayna'ya verdiğimiz destek konusunda ciddiyiz" ifadelerini kullandı. Uzun menzilli roket topçusu sağlamak için Ramstein formatında bir koalisyonun kurulacağına değinen Scholz, Avrupa'da dondurulan Rus varlıklarını da gelecekte silah satın almak için kullanabileceklerini söyledi.
Avrupa'da barış ve özgürlüğü savunmak için dayanışma ve ortak eylemin şart olduğunu belirten Scholz, "Birliğimiz her zamankinden daha fazla gücümüzdür. ve üç devlet, özellikle Almanya, Polonya ve Fransa'nın özel bir sorumluluğu var. Ukrayna'yı destekliyoruz fakat Rusya ile de savaş içerisinde değiliz" diye konuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Perşembe günü telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Scholz, "Zelenskiy bize güvenebileceğini biliyor" dedi. Üç ülkenin liderlerinin bir araya gelmesinden oluşan Weimar Üçgeninin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir sinyal olduğu dile getiren Scholz, "Rusya Devlet Başkanı şunu bilmeli: Ukrayna'ya desteğimizden vazgeçmeyeceğiz. Biz tereddütsüz bir şekilde Ukraynalıların yanında duruyoruz ve birlik içindeyiz" ifadelerini kullandı.
"Rusya'nın kazanmasına izin vermemeye kararlı olmamız Avrupa'mız için bir güçtür"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ciddi bir anda olduklarını ifade ederek, "Yeni bir önem başlıyor ve biz de orada olacağız. Üçümüzün bugün bir arada olması, Ukrayna'daki durum konusunda aynı kararlılıkta olmamız, Rusya'nın kazanmasına asla izin vermemeye ve Ukrayna halkını sonuna kadar desteklemeye kararlı olmamız halkımız, güvenliğimiz ve Avrupa'mız için bir güçtür" şeklinde konuştu.
"Avrupa ne kadar güçlü olursa Ukrayna için şans da o kadar fazla olur"
Polonya Başbakanı Donald Tusk ise, Avrupa'da iyi meselelere hız kazandırabilecek Weimar Üçlüsü'nün bir format haline gelmiş olmasının kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. Avrupa başkentlerinin önemli konularda fikir ayrılıkları yaşandığı söylentileri abartıldığını ifade eden Donald Tusk, Macron ve Scholz ile bugün savaş konusunda yaptıkları konuşmalarda hemfikir olduklarını söyledi. Tusk, "Saldırganın kim olduğu, kimin bizlerin yardımını hak ettiği hususunda aynı görüşteyiz. Ukrayna'ya yardım hemen yapılmalı. Ukrayna'daki durum önümüzdeki birkaç hafta veya ay içerisinde kötüleşmeyip düzelsin diye şimdi paramızı harcamak istiyoruz. Avrupa ve Weimar Üçlüsü olarak bizler sorumluluğumuzun farkındayız. Avrupa ne kadar güçlü olursa Ukrayna için şans da o kadar fazla olur" şeklinde konuştu.
Hafta başında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin intibalarını da Almanya Başbakanı Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile paylaştığını ifade eden Donald Tusk, "Farklı siyasi senaryolar ne olursa olsun, güçlü ve birleşmiş bir Avrupa'nın dünyada herkes için en çok arzulanan bir ortak olduğuna ilişkin inancımız tam" dedi.
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