Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'de resmi ziyaret kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Steinmeier, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Steinmeier, Anıtkabir Özel Defteri'ne Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret etmekten büyük onur duyduğunu ve Atatürk'e derin saygılarını sunduğunu yazdı.

24.04.2024 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile birlikte Anıtkabir'e geldi. Almanya Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına geçti. Steinmeier, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ve Alman bayrağı renklerinin bulunduğu çelengi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine koydu ve saygı duruşunda bulunuldu. Steinmeier ve beraberindeki heyet, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Almanya Devlet Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret etmekten ve bu devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e derin saygılarımı sunmaktan büyük onur duyuyorum.

O'nun Avrupa'ya bakışı, Almanya ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 100 yıllık derin dostluğun temelini atmıştır. Ülkelerimizin insanları, diğer ülkede daha iyi bir yaşam veya koruma arayan cesur erkek ve kadınların birçok hikayesiyle karakterize edilen derin bir bağ hissetmektedir. Milyonlarca Türk kökenli insan bugün ülkemi zenginleştirmektedir. Bu bağlantılar hazinesi, ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için bir mihenk taşıdır."

Kaynak: ANKA

Walter Steinmeier, Anıtkabir, Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:47 Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
13:50 Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam’ın cesedi, Bahreyn’deki morgda bulundu Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam'ın cesedi, Bahreyn'deki morgda bulundu
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor
13:15 Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler ’’Vay halimize’’ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti
12:17 Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi
11:41 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’den 313 gün sonra haber geldi Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'den 313 gün sonra haber geldi! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
11:41 Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız’ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 14:23:27. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement