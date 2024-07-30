Almanya'da Anayasa Mahkemesi, Seçim Yasasında Değişiklik Yaptı - Son Dakika
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Almanya'da Anayasa Mahkemesi, Seçim Yasasında Değişiklik Yaptı

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, hükümetin seçim yasasında yaptığı değişikliklere kısmi onay verdi. Mahkeme, Federal Meclisteki milletvekili sayısının sınırlandırılmasını onaylarken, yüzde 5 barajını aşamayan partilerin Federal Meclise milletvekili gönderme yolunu kapatmayı içeren değişikliği iptal etti. Yeni düzenleme, 2023'teki federal seçimlerde uygulanacak.

30.07.2024 13:11
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Almanya'da Anayasa Mahkemesi, hükümetin seçim yasasında yaptığı değişikliğe kısmi ona verdiğini açıkladı.

Anayasa Mahkemesi, hükümetin seçim yasasında yaptığı değişikliğe ilişkin kararını duyurdu.

Mahkeme, yasada şu anda 736 olan Federal Meclisteki milletvekili sayısının bundan sonraki seçimlerde 630 olarak sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemeyi onayladı. Böylece seçim bölgelerinde partilerin eyaletlerde aldıkları ikinci oyların oranına göre daha fazla milletvekili çıkarmalarına imkan sağlanması sonlandırıldı.

Mahkeme yüzde 5 barajını aşamayan partilerin Federal Meclise milletvekili gönderme yolunu kapatmayı içeren değişikliği ise anayasaya aykırı bularak iptal etti. Buna göre Almanya'da yüzde 5 barajını aşamayan bir parti, doğrudan 3 milletvekili çıkarması halinde Meclis'te temsil edilecek.

Sol Parti 2021'deki seçimde sadece yüzde 4,9 oy alarak barajı aşamamış ancak 3 doğrudan vekillik kazanması nedeniyle Federal Meclise 39 milletvekili ile temsil edilmeye hak kazanmıştı.

Hükümet tarafından kabul edilen yeni düzenleme Haziran 2023'ten bu yana yürürlükte ve ilk kez gelecek yıl yapılacak federal seçimlerde uygulanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Anayasa Mahkemesi, Seçim Yasasında Değişiklik Yaptı - Son Dakika

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