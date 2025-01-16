Almanya'da Casusluk Suçlamasıyla Tutuklama - Son Dakika
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Almanya'da Casusluk Suçlamasıyla Tutuklama

Fas vatandaşı Youssef El A, casusluk suçlamasıyla Almanya'da tutuklandı.

16.01.2025 19:17
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Almanya'da polis, İspanya'dan iadesi gerçekleşen Fas vatandaşı Youssef El A'yı casusluk suçlamasıyla tutukladı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Youssef El A'nın Frankfurt Havalimanı'nda tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, Youssef El A'nın, Ocak 2022'den bu yana Fas istihbarat servisleri için çalıştığı belirtildi.

Youssef El A'nın, daha önce benzer faaliyetlerden dolayı Almanya'da hüküm giymiş Mohamed A. ile iş birliği içinde Faslı "Hirak" hareketi mensuplarına ait bilgileri paylaştığı kaydedildi.

Alman makamları casusluk soruşturması kapsamında Youssef El A. hakkında Avrupa'da tutuklama emri çıkartmıştı.

Youssef El A, İspanya polisi tarafından Aralık 2024'te İspanya'da tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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