Almanya'da Erken Seçim Tartışması

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından erken seçim tarihinin olabildiğince sakin bir şekilde tartışılmasını istedi.

Scholz, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen gayri resmi zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Hür Demokrat Parti'nin (FDP) 6 Kasım'da koalisyondan ayrılmasının ardından Almanya'da erken seçimin hızlı bir şekilde yapılmasına imkan vermek istediğine ilişkin açıklama yaptığını anımsatan Scholz, "Bu tarihi olabildiğince sakin bir şekilde tartışmalıyız." dedi.

Scholz, seçim tarihinin tamamen siyasi olarak belirlenecek bir tarih olmadığını aktardı.

Seçimlere partilerin hazırlanması ve adayların belirlenmesi gerektiğini belirten Scholz, parti programlarının oluşturulması ve daha sonra bunların adil bir şekilde rekabete girmeleri gerektiğini ifade etti.

Bu açıklamalar Scholz'un erken seçim tarihi konusunda müzakereye açık olduğu şeklinde yorumlandı.

Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı.

Scholz, 15 Ocak'ta mecliste güven oylamasına gideceğini, martta erken seçim yapılacağını belirtmişti.

Toplantının ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet düşmüştü.

Başta ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri Friedrich Merz olmak üzere diğer muhalefet partileri ile ekonomik çevreler, seçimlerin çok daha erken tarihte yapılmasını talep ediyor.