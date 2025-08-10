Almanya'da Filistin'e Destek Artıyor - Son Dakika
Almanya'da Filistin'e Destek Artıyor

10.08.2025 12:04
Ankete göre Alman halkının %54'ü Filistin'in tanınmasını destekliyor.

Yapılan bir ankete göre, Almanya'da halkın yüzde 54'ü Filistin'in tanınmasından yana. Özellikle 30 yaş altı ve 60 yaş üzerinde bu fikre destek verenler çoğunlukta.Almanya'da hükümet, Filistin'i devlet olarak tanımanın şu an için söz konusu olmadığını ifade etse de halk aynı fikirde değil. "Internationale Politik" dergisi için Forsa araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 54'ü "Almanya şu anda Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanımalı mı?" sorusuna olumlu yanıt verdi. Katılımcıların yüzde 31'i ise bu fikre karşı çıktı.

Almanya'nın doğusunda Filistin'in tanınmasından yana olanların oranı yüzde 59'a kadar çıkarken, Batı Almanya'da bu oran yüzde 53 oldu. Destek oranı, 18–29 yaş grubunda yüzde 60, 60 yaş ve üzerindekilerde ise yüzde 58 ile ortalamanın üzerinde oldu.

Sol parti seçmeninin yüzde 85'i Filistin devletinden yana

Temmuz ayı sonunda Almanya'da 1001 kişiyle gerçekleştirilen ankete göre, siyasi yelpazenin sağında ve solunda duran partilerin destekçilerinin yanıtları da değişkenlik gösterdi.

Sol Parti seçmeni arasında Filistin devletine "evet" diyenlerin oranı yüzde 85 oldu. Yeşiller'i destekleyenlerin oranı yüzde 66 olurken, Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) destekleyenlerde bu oran yüzde 52'de kaldı. Muhafazakar parti seçmenlerinde ise bu fikre destek verenlerin oranının en düşük seviyede olduğu görüldü. Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) seçmeninin yüzde 48'i soruya olumlu yanıt verirken, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AFD) destekçileri arasında bu oran yüzde 45'te kaldı.

Guterres: İki devletli çözüm hiç olmadığı kadar uzak

Federal Hükümet, iki tarafın bölgede yan yana barışçıl biçimde yaşayabileceği iki devletli çözümden yana. Filistin'in uluslararası hukuka göre devlet olarak tanınması ise Berlin'e göre ancak böyle bir çözüme yönelik müzakere sürecinin ardından gelebilir. Halihazırda ise pek çok ihtilaflı konuda ufukta bir uzlaşma görünmüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de taraflar arasındaki çatışmanın siyasi iradeyle çözülebileceği görüşünü paylaşıyor. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde New York'ta düzenlenen iki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik konferansta Guterres, "Bir çöküşün eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı. BM Genel Sekreteri, iki dveletli çözümün "hiç olmadığı kadar uzak bir ihtimal" olduğunu dile getirdi. BM üyesi 193 ülkeden yaklaşık 150'si Filistin'i devlet olarak tanıyor. İsrail'in Gazze'de ısrarla sürdürdüğü savaş ve bu saldırılarda on binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesi başka devletleri de son dönemde bu yönde karar almaya yönlendirdi. Fransa lideri Emmanuel Macron sonbaharda Filistin'i tanıyacaklarını duyururken Kanada da bu yönde karar aldıklarını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de İsrail'in savaşı sürdürmesi halinde Eylül ayında Filistin'i tanıyacaklarını bildirdi.

Starmer, ilgili açıklamasında "İsrail hükümetinin Gazze'deki korkunç duruma son vermek üzere anlamlı adımlar atmaması, ateşkese yanaşmaması ve iki devletli çözüm ihtimalini yeniden canlandıracak uzun soluklu, sürdürülebilir bir barışa bağlı kalamaması halinde Birleşik Krallık'ın Eylül'deki BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Deutsche Welle

