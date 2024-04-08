Almanya'da Filistin'e Destek Gösterisi

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Almanya'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargılanmasına başlandığı gün Alman Federal Meclisi önünde Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Federal Meclis önündeki çimenlik alanda toplanan grup, Almanya'nın " İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği" gerekçesiyle UAD'de yargılanmaya başladığına dikkati çekmek ve İsrail'e silah sağlamasını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Filistin'e destek veren grup, üzerinde "Soykırım-Almanya yine iştirak ediyor" ve "Silah sağlamayı durdurun" yazan pankartlar ve Filistin bayrakları açtı.

Gösteride, Gazze'de insanların ihtiyaç duyduğu eşyalar, temsili kefenlenmiş oyuncak bebekler, füze maketleri ve mermiler sergilendi.

Gösteriye katılanlardan Jara Nassar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın bugün UAD'de soykırıma yardım etmekten yargılandığı için burada bulunduklarını belirterek, "Biz Almanya'nın soykırıma yardım etmekten suçlu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Nassar, burada bazı talepleri de dile getirdiklerini aktararak, "Somut olarak Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını durdurmasını talep ediyoruz. Hemen. Çünkü bu, çeşitli silah ihracat sözleşmelerini ihlal ediyor. Bu silahlar, İsrail tarafından Filistinlileri öldürmek için kullanılıyor." ifadesini kullandı.

Almanya'nın, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) tekrar desteklemesini istediklerini de vurgulayan Nassar, "Almanya'nın Filistin yanlısı sesleri suçlu göstermeyi ve susturmayı bırakmasını talep ediyoruz. Elbette bir an önce ateşkes sağlanmasını, Gazze ablukasının kaldırılmasını ve Filistin'in işgalinin derhal sona erdirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Nassar, bu taleplerin yerine gelene kadar gösterilere devam edeceklerini, herkese bu bölgede kuracakları kampa katılmaları çağrısında bulundu.