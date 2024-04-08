Almanya'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargılanmasına başlandığı gün Alman Federal Meclisi önünde Filistin'e destek gösterisi yapıldı.
Federal Meclis önündeki çimenlik alanda toplanan grup, Almanya'nın " İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği" gerekçesiyle UAD'de yargılanmaya başladığına dikkati çekmek ve İsrail'e silah sağlamasını protesto etmek için gösteri düzenledi.
Filistin'e destek veren grup, üzerinde "Soykırım-Almanya yine iştirak ediyor" ve "Silah sağlamayı durdurun" yazan pankartlar ve Filistin bayrakları açtı.
Gösteride, Gazze'de insanların ihtiyaç duyduğu eşyalar, temsili kefenlenmiş oyuncak bebekler, füze maketleri ve mermiler sergilendi.
Gösteriye katılanlardan Jara Nassar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın bugün UAD'de soykırıma yardım etmekten yargılandığı için burada bulunduklarını belirterek, "Biz Almanya'nın soykırıma yardım etmekten suçlu olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Nassar, burada bazı talepleri de dile getirdiklerini aktararak, "Somut olarak Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını durdurmasını talep ediyoruz. Hemen. Çünkü bu, çeşitli silah ihracat sözleşmelerini ihlal ediyor. Bu silahlar, İsrail tarafından Filistinlileri öldürmek için kullanılıyor." ifadesini kullandı.
Almanya'nın, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) tekrar desteklemesini istediklerini de vurgulayan Nassar, "Almanya'nın Filistin yanlısı sesleri suçlu göstermeyi ve susturmayı bırakmasını talep ediyoruz. Elbette bir an önce ateşkes sağlanmasını, Gazze ablukasının kaldırılmasını ve Filistin'in işgalinin derhal sona erdirilmesini istiyoruz." diye konuştu.
Nassar, bu taleplerin yerine gelene kadar gösterilere devam edeceklerini, herkese bu bölgede kuracakları kampa katılmaları çağrısında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Almanya'da Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
MÜSİAD Malatya Şubesi, Türk Kızılay Derneği, bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak hazırlanan yardım kolileri Gazze'ye gönderildi. MARIN adlı gemiye yüklenen 2 bin 737 tonluk insani yardım malzemeleri, Gazze'ye gönderilen en büyük yardım oldu. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Alçin, yardımların devam edeceğini belirterek, Filistinlilere ulaşan yardım kolileri için teşekkürlerini iletti.
AK Parti'den Gümüşova Belediye Başkanı seçilen Kenan Sübekçi, mazbatasını alarak görevine başladı. Sübekçi, Muharrem Tozan'dan görevi devraldı. Törene AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer katıldı.
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi ile olaya müdahale eden bir uzman çavuş yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, mahallede güvenlik önlemi alındı.
Sakarya'nın Adapazarı, Erenler, Ferizli ve Akyazı ilçe belediyeleri, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantılarda konuşan belediye başkanları, hedeflerini ve çalışmalarını anlattı.
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor ile oynayacakları maça ilişkin 'Güçlü bir takımla mücadele etmek için gideceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor' dedi. Uygun, seyircisiz oynamanın avantaj olduğunu belirtti ve Trabzon'da ki seyircisiz maçın avantajını kullanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor, evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 3-0 yenildi. Tuzlaspor'un gollerini Luka Stankovski, Enishan Ceylan (kendi kalesine) ve William Togui attı. Tuzlaspor'da Sadık Baş kırmızı kart gördü.
Sizin düşünceleriniz neler ?