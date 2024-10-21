Almanya'da, İsrail'in sivillere saldırılarını meşrulaştıran Bakan Baerbock protesto edildi - Son Dakika
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Almanya'da, İsrail'in sivillere saldırılarını meşrulaştıran Bakan Baerbock protesto edildi

Almanya\'da, İsrail\'in sivillere saldırılarını meşrulaştıran Bakan Baerbock protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Filistinli sivillerin barındığı yerleri hedef alan saldırılarını meşrulaştıran ifadelerinden dolayı Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock protesto edildi.

21.10.2024 20:16
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Filistinli sivillerin barındığı yerleri hedef alan saldırılarını meşrulaştıran ifadelerinden dolayı Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock protesto edildi.

Berlin'de çoğunluğunu Filistinli grupların oluşturduğu çok sayıda eylemci, Baerbock'u protesto etmek için Almanya Dışişleri Bakanlığı önünde toplandı.

Burada eylemciler, Filistin'deki şehitler için dua etti ve Filistin milli marşını okudu.

Eylemciler, "Filistin'e özgürlük", " Lübnan'a özgürlük", "Çocuklarımız yaşamak istiyor, Baerbock buna karşı", "Alman silahları, Alman paraları, dünyanın her yerinde öldürüyor", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Siyonizm suçtur, elinizi Filistin'den çekin" sloganları attı.

Eyleme katılan bir kişi, burada yaptığı konuşmada, Filistin'de hastanelerin, okulların, ambulansların ve yerleşim yerlerinin bombalandığına işaret ederek, İsrail'in içinde kim olursa olsun yaralıların tedavi edildiği hastaneleri bombalama hakkı bulunmadığını, hastaneleri bombalamanın suç olduğunu belirtti.

Eylemci, Alman hükümetinin İsrail'in Lübnan'a ve Filistin'e yönelik saldırılarını seyrettiğini söyledi.

İsrail'in yaptıklarının meşru müdafaa olmadığını vurgulayan eylemci, "Bu terördür. Annalena Baerbock, hamile kadınların karnına ateş etmek meşru müdafaa değildir. Siz ne yapıyorsunuz? İsrail'i silah ve para ile beslemeye devam ediyorsunuz. Sonra da kanlı ellerinizi temizlemek için ikiyüzlü şekilde Filistin'e ve Lübnan'a birkaç yardım gönderiyorsunuz ama biz bunu görüyoruz. Bu ikiyüzlülüğü görüyoruz. Bunu ne unutacağız ne de affedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Baerbock'un Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla Alman Federal Meclisinde 10 Ekim'de düzenlenen oturumda yaptığı konuşma tepki çekmişti.

"Meşru müdafaa elbette sadece teröristlere saldırmak değil, onları yok etmek anlamına gelir." diyen Baerbock, Hamas'ın sivil yerleşim yerleri ve okullara saklandığını iddia etmişti.

Baerbock, "Bu nedenle BM'ye sivil alanların da teröristler tarafından kötüye kullanıldığı için koruma statüsünü kaybedebileceğini açıkça ifade ettim." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da, İsrail'in sivillere saldırılarını meşrulaştıran Bakan Baerbock protesto edildi - Son Dakika

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