Almanya'da Torna İşinde Çalışan Caner Bal, Kayseri'ye Dönerek Bağlama Üretiyor - Son Dakika
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Almanya'da Torna İşinde Çalışan Caner Bal, Kayseri'ye Dönerek Bağlama Üretiyor

Çocukken Almanya'ya giden Caner Bal, 35 yıl sonra Kayseri'ye kesin dönüş yaparak evinin bodrum katında hobi amaçlı bağlama üretmeye başladı. Bağlamaya olan tutkusuyla Almanya'da sahne aldı ve bağlama kursu vermeye başladı. İstanbul'da bir ustanın yanında çalışarak bağlama yapımını öğrendi. 2013'te memleketine dönen Bal, Karaözü Mahallesi'nde bir ev inşa ederek bağlama üretimine devam etti.

14.06.2024 13:15
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Çocukken ailesiyle gittiği Almanya'da torna işinde çalışan Caner Bal, büyük özlem duyduğu memleketi Kayseri'ye 35 yıl sonra kesin dönüş yaparak, evinin bodrum katında hobi amaçlı bağlama üretiyor.

Küçük yaşta Almanya'ya giden Bal, 22 yaşında konserine gittiği sanatçı Arif Sağ ile tanıştıktan sonra kendisine bağlama satın aldı. Bal, kısa sürede bağlama çalmayı öğrendi, hayranı olduğu Sağ ile 32 yaşındayken aynı sahneye çıkma fırsatı buldu.

Bağlamaya olan tutkusu her geçen gün artan Bal, Almanya'da torna işinin yanında düğünlerde ve türkü barlarda sahne aldı, meraklılarına bağlama kursu vermeye başladı.

Bal, bu iş için kısa süreliğine Almanya'dan Türkiye'ye gelerek İstanbul'da bağlama üreten bir ustanın yanında işin püf noktalarını öğrenmek amacıyla ter döktü.

Almanya'da evinin bodrumunda saz yapmaya başlayan Bal, 2013'te büyük özlem duyduğu memleketine döndü.

Kesin dönüş yaptığı ata topraklarında Sarıoğlan ilçesi Karaözü Mahallesi'nde bir ev inşa eden Bal, bodrum katını atölyeye çevirerek Anadolu nağmelerinin yükselmesi amacıyla bağlama üretmeye devam etti.

Bal, AA muhabirine, Almanya'dayken hayalinin hep Türkiye'ye yeniden dönüş yapmak olduğunu söyledi.

Müziğe çok merak duyduğunu vurgulayan Bal, "Almanya'da 29 yıl vida üretiminde çalıştım. Ahşapla hiç alakam yoktu. Tam olmasam da müzisyenim diyebilirim. Sahne alıyordum. Düğünlerde, türkü barlarda çok çaldım. Televizyon programlarım oldu. Konuk sanatçı olarak çıktığım yerler vardı. Derken saz gereksinimi duydum. İstanbul Mahmutpaşa'da bir ustanın yanında 2 hafta çalıştım. Saz yapmaya da böyle başladım." diye konuştu.

Bal, bağlama yapmapya ilk 1997 yılında Almanya'da başladığını ve o günden itabaren ticari amaç gütmediği bu işi severek devam ettirdiğini dile getirdi.

Bağlama yapmaya karar verdiğinde kendisine inanmayanlar olduğunu anlatan Bal, "Bana gülenler oldu. 'Sen kim, saz yapmak kim' diye güldüler." dedi.

Bağlama kültürünün devam etmesini istediğinin altını çizen Bal, şöyle devam etti:

"Bir gün, 'bastonu elime almadan Almanya'dan kesin dönüş yapayım' dedim. Bastonu elime almadan memlekete gitmem lazım diye düşündüm ve bunu uyguladım. 2013'te kesin dönüş yaptım. 11 yıldır buradayım. Evim dahi yoktu. Bir süre rahmetli ağabeyimin yanında kaldım. Orada yine ufaktan başladım. Derken buralarda da bu bölgede de ismim saz üzerine yayılmaya başladı. O gün bugündür, 11 yıldır da burada saz yapımına hobi olarak devam ediyorum. Sazı kesinlikle ticari amaçlı yapmıyorum, bu bir kültür. Bu kültürü de ben çok seviyorum, devam ettirmek istiyorum. İyi ki bu kültür bizde var."

Bal, bağlamaları, talep edenlere masrafı karşılığında verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Torna İşinde Çalışan Caner Bal, Kayseri'ye Dönerek Bağlama Üretiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da Torna İşinde Çalışan Caner Bal, Kayseri'ye Dönerek Bağlama Üretiyor - Son Dakika
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