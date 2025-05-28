Almanya'dan Gazze için İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'dan Gazze için İnsani Yardım Çağrısı

Almanya\'dan Gazze için İnsani Yardım Çağrısı
28.05.2025 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da insani yardım kuruluşları, Gazze'deki durum için uluslararası hukukun korunmasını talep etti.

Almanya'da, aralarında Sınır Tanımayan Doktorlar, Dünya Doktorlar, Cadus, Care Germany, Save The Children (Çocukları Kurtarın) ve Gazze'de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları, uluslararası hukukun korunması çağrısında bulundu.

İnsani Yardım kuruluşlarının temsilcileri, Gazze'deki insani duruma dikkati çekmek, uluslararası hukukun korunması ve bölgeye daha fazla insani yardım girmesine izin verilmesi için Almanya Dışişleri Bakanlığı binası önünde gösteri yaptı.

Göstericiler, uluslararası hukukun korunmasının "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulamak için sembolik olarak uzun bir kırmızı kumaş ile üzerinde "Çocuklara karşı savaşı durdurun", "Uluslararası hukuku koruyun", "1 milyon çocuk açlık çekiyor ve travma geçiriyor, ateşkes şimdi", "Sağlık kurumlarını koruyun" ve "Sivilleri koruyun" yazan dövizler taşıdı.

Gazze'deki insani durumun korkunç olduğuna, gıda, temiz su, güvenli barınak ve yeterli tıbbi bakım malzemesi konusunda büyük kıtlık yaşandığına işaret eden göstericiler, Gazze'de insani yardımların Gaza Humanitarian Foundation (GHF) vasıtasıyla dağıtılmasından dolayı büyük endişe içinde olunduğunu belirtti.

Göstericiler, Gazze'de insani yardımların dağıtılmasının istismar edilmemesini isteyerek, Alman hükümetinden, İsrail hükümetinin Gazze'deki bağımsız yardım kuruluşlarına yönelik engellemelerine son vermek için çaba sarf etmesini istedi.

"İnsani yardım Gazze'ye girmeli"

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden Christian Kratzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası hukukun çizdiği kırmızı çizgiye saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "İnsani yardım Gazze'ye girmeli, hastanelere ve buradaki çalışanlara saldırılmamalı, siviller korunmalı ve uluslararası hukuka saygı gösterilmeli." dedi.

Gazze'deki durumun kritik ve zor olduğunu aktaran Kratzer, "Meslektaşlarımız çok sayıda yaralı olduğunu bildiriyor. Aynı zamanda yetersiz beslenen ve yeterli içme suyu olmadığı için ishal olan insanları görmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kratzer, daha fazla insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, 1000 tırın Gazze'ye girmek için hazır bulunduğunu anlattı.

Gazze'de insani yardımların Gaza Humanitarian Foundation vasıtasıyla dağıtılmasını eleştiren Kratzer, insani yardımların bağımsız kuruluşlar tarafından dağıtılması ve insanlara bulundukları yerde ulaştırılması gerektiğini kaydetti.

"İnsanlar gerçekten açlık riski altında"

"Care Germany" yardım kuruluşundan Anica Heinlein da, 19 aydan fazla bir zamandan beri ekiplerin yardım etmek için Gazze Şeridi'nde bulunduğunu belirterek, "Hala iki aydan fazla bir süredir Gazze'ye hiçbir mal ulaştıramadığımızdan etkileniyoruz. Yani durum pek değişmedi ve insanlar gerçekten açlık riski altında." ifadelerini kullandı.

Gazze'de herkesin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, dört kişiden birinin açlık çektiğini ve şu anda giren yardımların insanlar için yeterli olmadığını vurgulayan Heinlein, "(Gazze) Çevredeki depolarda 2,5 milyon avro değerinde mal var. İzin verilirse bugün dağıtıma başlayabiliriz yani sadece onaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Heinlein, Gazze'nin şu anda dünya çapında en fazla insani yardım görevlisinin öldürüldüğü çatışma bölgesi olduğunu belirterek, "Gazze Şeridi'nde hiç kimse güvende değil. Biz de ortak kuruluşlarımıza bağlı meslektaşlarımızı kaybettik." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Almanya, Sağlık, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan Gazze için İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti

19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:16
Hatay diken üstünde 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
18:15
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
23:19
Fuhuş operasyonunda 107 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı
Fuhuş operasyonunda 107 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı
23:19
28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı
28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı
23:09
1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu
1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu
23:02
Eski Çatalca Müftüsü bir kez daha Özgür Özel’i hedef aldı: Benden önce reis tokatlamış
Eski Çatalca Müftüsü bir kez daha Özgür Özel'i hedef aldı: Benden önce reis tokatlamış
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 19:45:41. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'dan Gazze için İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.