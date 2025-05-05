Almanya'dan Gazze İşgaline Red - Son Dakika
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Almanya'dan Gazze İşgaline Red

Almanya, Gazze'nin kalıcı işgalini reddetti ve barış çağrısı yaptı.

05.05.2025 15:13
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Almanya'nın, İsrail'in Gazze'yi kalıcı olarak işgal etme planlarını reddettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Gazze Filistinlilere aittir ve bu anlamda kalıcı bir işgali reddediyoruz." dedi.

Fischer, Gazze'nin kuzeyinin ele geçirildiğine dair medyada yer alan haberlerin son derece endişe verici olduğunu da vurguladı.

Sebastian Fischer, G7 ülkelerinin, 2023 yılında, Gazze'nin işgalini, yerleşimlerini ve topraklarının küçültülmesini reddeden ve Filistinlilerin kendi iradelerinin üzerinde bir çözüm olamayacağını vurgulayan açıklamasını hatırlattı.

Tüm tarafları ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın yeniden başlaması için ciddi çabalarını sürdürmeye çağıran Fischer, "Sürdürülebilir bir barış, müzakereler yoluyla ve sivil halkın çektiği acıların sona erdirilmesi ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla sağlanabilir." ifadesini kullandı.

Fischer, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan ve Malta açıklarında saldırıya uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) gemisine ilişkin ise saldırı hakkında detaylı bilgiye sahip olmadıklarını, ancak saldırının soruşturulması gerektiğini aktardı.

Sebastian Fischer, temel prensip olarak sivil bir gemiye ateş açılmasının kabul edilemez olduğunu ve kınanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'dan Gazze İşgaline Red - Son Dakika

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