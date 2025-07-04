Almanya'dan Orta Doğu'ya Kritik Mesajlar

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile dün görüşme gerçekleştirdi.

Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Merz'in bin Selman ve Al Sani ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Merz, görüşmede insani yardımın artık acilen Gazze Şeridi'ndeki insanlara ulaşması, bunun güvenli ve insani şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Merz, İran'ın İsrail'e, Katar'daki ABD üssüne ve diğer ülkelere yönelik askeri saldırılarını da en şiddetli şekilde kınadı.

İran'ın nükleer programının oluşturduğu tehdit karşısında İsrail ve Körfez'deki Arap ülkeleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade eden Merz, İran'ın nükleer programı için müzakere yoluyla çözüm bulunması gerektiğini bildirdi.

Alman Başbakan, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alma kararının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Merz, ülkesinin Fransa, İngiltere, ABD ve bölgedeki ortaklarla istişare ve yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.