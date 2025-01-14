Almanya'dan PKK Uyarısı - Son Dakika
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Almanya'dan PKK Uyarısı

Alman Koordinatör Lindner, Suriye'nin PKK'nın Türkiye'ye saldırı üssü olmaması gerektiğini belirtti.

14.01.2025 17:16
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Alman hükümetinin Suriye Koordinatörü Tobias Lindner, Suriye'nin terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarında faaliyet alanı haline gelmemesi gerektiğini söyledi.

Lindner, Alman medyasına Suriye'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya açısından PKK'nın bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Lindner, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK'lılar, şu anda Beşşar Esed'ın devrilmesinden önceki durumdan farklı bir durumda olduğumuzu anlamalıdır. Suriye, PKK'nın Türkiye'ye saldırılarında faaliyet alanı haline gelmemelidir. PKK ile kuzeydeki Suriyeli Kürtler arasında çok net bir ayrım yapmak gerekiyor." dedi.

Lindner, Türkiye'nin Suriye'deki durumuna da değinerek, "Türkiye'nin bizimle birlikte hareket etmesi için elimizden geleni yapıyoruz ama bunun garantisi yok. Bir yandan Türkiye'ye, Suriye'den tehlike gelmemesini sağlamanın meşru menfaatini anladığımızı açıkça ifade ettik." diye konuştu.

Bölgedeki tüm aktörlerin İsrail hükümetinden de Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumasını beklediğini dile getiren Lindner, bu nedenle Suriyeli Kürtlerin tutumuna askeri olarak değil siyasi olarak cevap verilmesi gerektiğini kaydetti.

Lindner, Alman ordusunun Suriye'nin ordusunun inşasına yardımcı olup olamayacağı yönündeki soruya, şu yanıtı verdi:

"Bizim için artık önemli olan düzenli ve kapsayıcı bir sürecin olması. Doğrulanabilir adımlar ve kilometre taşları olmalıdır. Önemli bir nokta kadınların katılımı sorunudur. ve Kürtlerin yanı sıra Dürziler, Aleviler ve Hıristiyanlar da tüm Suriyeliler gibi bu sürecin içinde kendilerini bulmalılar."

Lindner, Suriye'de sadece Kürtlerin değil, tüm milislerin eninde sonunda Suriye silahlı kuvvetlerine dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'ye uygulanan yaptırımların Suriye halkı ve aslında tüm uluslararası toplum için önemli bir konu olduğunun altını çizen Lindner, "Yaptırımların nedeni artık yok mu, yoksa nedeni hala var mı? Esed'in iktidarda olduğu bahanesiyle Suriye'ye uygulanan bireysel yaptırımlar var. Bazı nedenler eksik. İnsani durumu acilen iyileştirmemiz gereken başka alanlar da var, bu nedenle daha pragmatik bir yaklaşım benimsemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaptırımların kaldırılması için Avrupa Birliği ülkeleri arasında oybirliğinin şart olduğuna dikkati çeken Lindner, bu yöndeki ilk adımın yurt dışında yaşayan ve yeniden yapılanmada yer almak isteyen Suriyeliler için hava trafiğini ve mali işlemleri kolaylaştırmak olabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Almanya, Türkiye, Suriye, Güncel, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan PKK Uyarısı - Son Dakika

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