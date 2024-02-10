Almanya Dışişleri Bakanı: İsrail'in Refah kentine saldırısı insani felaket olur - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya Dışişleri Bakanı: İsrail'in Refah kentine saldırısı insani felaket olur

Almanya Dışişleri Bakanı: İsrail\'in Refah kentine saldırısı insani felaket olur

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentine yönelik olası kara saldırısının 'insani felaket' olacağı uyarısında bulundu. Baerbock, Gazze'deki insanların çatışmalardan korunmaya çalıştığı dar bir alanda olduğunu belirterek, İsrail ordusunun Refah'a saldırması durumunda buhar olamayacaklarını ifade etti. Baerbock, İsrail'in Hamas'a karşı kendisini savunması gerektiğini ancak sivil halkın acılarını hafifletmesi gerektiğini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Refah kentine saldırı sinyalleri vermesi üzerine Filistin yönetimi ve Gazze hükümeti, bu saldırının yeni bir soykırım döngüsü ve küresel bir felaket olacağı uyarısında bulunmuştu.

10.02.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentine yönelik olası kara saldırısının "insani felaket" olacağı uyarısında bulundu.

Baerbock, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde durumun inanılmaz olduğunu belirtti.

1,3 milyon insanın çok dar bir alanda çatışmalardan korunmaya çalıştığına işaret eden Baerbock, "İsrail ordusunun Refah'a saldırması, anons edilmiş bir insani felaket olur. Gazze'deki insanlar buhar olamazlar." ifadesini kullandı.

Baerbock, İsrail'in Hamas'a karşı kendisini savunması gerektiğini belirterek, "Ancak bunu yaparken sivil halkın acılarını mümkün olduğu kadar hafifletmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Çatışmalara insani ara verilmesini isteyen Baerbock, görüşmeler yapmak için gelecek hafta İsrail'e gideceğini kaydetti.

İsrail'den Refah kentine saldırı sinyalleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan ve İsrail'in saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

Filistin yönetimi, İsrail'in Refah kentine saldırmasının "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini açıklamıştı.

Gazze'deki hükümet ise İsrail'in Refah kentine düzenleyeceği saldırıların on binlerce ölü ve yaralıya yol açabilecek küresel bir felaket olacağı uyarısında bulunmuştu.

Refah kenti

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Almanya, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı: İsrail'in Refah kentine saldırısı insani felaket olur - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:56:08. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı: İsrail'in Refah kentine saldırısı insani felaket olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement