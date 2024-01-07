Almanya Dışişleri Bakanı: Orta Doğu\'da Kalıcı Barış İçin Her Yol Denenmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması amacıyla bölgede iki devletli çözüm için her yolun denenmesi gerektiğini bildirdi.

Bakan Baerbock, İsrail ve Filistin'i kapsayan Orta Doğu ziyareti öncesi yaptığı yazılı açıklamada, insani dramın sona ermesi ve bölgenin ebedi şiddet döngüsünden çıkması için çağrıda bulundu.

Orta Doğu'daki durumun son derece tehlikeli olduğuna dikkati çeken Baerbock, "Terörün sona ermesi gerekiyor. İnsanların içinde bulunduğu durumun sona ermesi gerekiyor. Bölgenin ebedi şiddet döngüsünden çıkması gerekiyor. Sürdürülebilir barış ve güvenliğin nihai temellerini atma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

" Gazze'de acilen çok daha fazla insani yardıma ihtiyaç var"

Baerbock, çatışmalarda çok fazla insanın öldüğünü vurgulayarak, taraflara silah bırakma çağrısı yaptı.

Gazze ve Batı Şeria'daki insanların güvenlik, onur ve kendi kaderlerini tayin etme şansına ihtiyaçlarının olduğunu anlatan Baerbock, "Şiddetli açlığa, yayılan salgın hastalıklara, kışın soğuğuna karşı Gazze'de acilen çok daha fazla insani yardıma ihtiyaç var. Buna karşılık, teröre karşı kendini savunma hakkı ve görevi olan İsrail de askeri harekatlarında sivilleri çok daha iyi korumalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Baerbock, İsrailliler ve Filistinlilerin kendilerinin güvenliğini diğerlerinin güvenliği olarak görmeleri halinde barış içinde bir arada yaşayabileceklerini belirterek, "Bu da ancak her iki tarafın da diğerinin çektiği acıları kabul etmesiyle mümkün olacaktır. Bizim görevimiz, iki devletli çözüm için her yolu denemektir." görüşünü paylaştı.