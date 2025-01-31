Almanya Dört Askeri Misyonun Süresini Uzattı - Son Dakika
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Almanya Dört Askeri Misyonun Süresini Uzattı

Almanya, yurt dışındaki askeri misyonlarının görev sürelerini uzatarak destek vermeye devam edecek.

31.01.2025 14:21
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Almanya'da Federal Meclis, yurt dışındaki dört askeri misyonun görev süresini uzattı.

Federal Meclis'te yapılan oylamada Akdeniz'de SEA GUARDIAN ve IRINI, Kızıldeniz'de ASPIDES ve Güney Sudan'da da UNMISS operasyonları için askeri misyon görev sürelerinin uzatılması onaylandı.

Buna göre Alman ordusu, kasım sonuna kadar yaklaşık 550 askerden oluşan bir güç ile NATO'nun Akdeniz'deki Deniz Güvenliği Operasyonu SEA GUARDIAN'a katkısını sürdürecek.

Almanya, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı Akdeniz'deki IRINI Operasyonuna da yine kasım sonuna kadar 300 Alman askeri ile destek verecek.

Almanya'nın, Kızıldeniz'de AB liderliğindeki ASPIDES operasyonuna katkısı da ekim sonuna kadar devam edecek.

Misyon, Kızıldeniz'deki önemli nakliye hatlarını korumak için deniz kuvvetleri ve yaklaşık 700 asker görevlendirilecek.

Almanya, Güney Sudan'daki BM misyonu UNMISS'de de 50 asker bulunduracak.

Bu birlikler, katkıda bulunan ülkelerin teknik ekipmanına ve eğitimine yardımcı olacak.

UNMISS sivilleri korumaya, insani yardımı kolaylaştırmaya ve barış sürecinin uygulanmasını desteklemeye odaklanıyor.

Kaynak: AA

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