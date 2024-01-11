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Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Gazze'deki Sivillerin Korunması İçin İsrail'e Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Gazze'deki Sivillerin Korunması İçin İsrail'e Çağrıda Bulundu

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunması için İsrail hükümetine çağrıda bulundu. Habeck, İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı ile yaptığı görüşmede, salgın hastalıkların yayılması tehdidine dikkat çekerek, insani yardım, ilaç ve gıda sağlanmasını istedi. İsrail'in güvenliğinden endişe duyduğunu belirten Habeck, savaşın barış şansını kaybetmemesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Gazze\'deki Sivillerin Korunması İçin İsrail\'e Çağrıda Bulundu
11.01.2024 - 16:57,
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Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, bombardıman altındaki Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunması için İsrail hükümetine çağrıda bulundu.

Almanya Başbakan Yardımcısı da olan Yeşiller Partili politikacı Habeck, İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nir Barkat ile Kudüs'te bir araya geldi.

Burada konuşan Habeck, Gazze Şeridi'nde salgın hastalıkların yayılması tehdidine dikkati çekerek, "İsrail hükümetini Hamas ile mücadele ederken, sivil kayıpları önlemeye ve özellikle böyle havalarda insanlara insani yardım, ilaç ve gıda sağlamaya çağırıyorum." dedi.

İsrail'in güvenliğinden endişe duyduğunu belirten Habeck, savaşı kazanmanın barış şansını kaybetmeye yol açmaması gerektiğini ifade etti.

İsrailli Bakan Barkat ise "Hamas ile verdikleri mücadeleyi" anlatarak, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanına yaptığı soykırım şikayetine anlam veremediğini dile getirdi.

Almanya'ya ve Habeck'e verdikleri destek için teşekkür eden Barkat, "Zor zamanlarda gerçek dostlarınızın kim olduğunu görebilirsiniz. Siz ve Almanya İsrail'in gerçek dostlarısınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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