Almanya Gazze'ye Hava Köprüsü Kuracak - Son Dakika
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Almanya Gazze'ye Hava Köprüsü Kuracak

28.07.2025 20:44
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Friedrich Merz, Almanya'nın Ürdün ile işbirliği yaparak Gazze'ye insani yardım hava köprüsü kuracağını duyurdu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman hükümetinin Ürdün ile işbirliği içinde Gazze'ye insani yardım sağlamak için "ivedilikle bir hava köprüsü" oluşturacağını söyledi.

Merz, Berlin'de "İsrail ve Gazze'ye" ilişkin yapılan Güvenlik Kabinesi toplantısının ardından açıklama yaptı.

Toplantıda, Gazze ve Batı Şeria'daki insani durumu ele aldıklarını aktaran Merz, durumu birlikte değerlendirmeye çalıştıklarını ve atılacak adımlar üzerinde istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Alman hükümetinin görüş birliği içinde olduğunu belirten Almanya Başbakanı, "İsrail, Gazze'deki felaket insani durumu derhal, kapsamlı ve sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmeli. İsrail, acı çeken sivil halka hızlı, güvenli ve yeterli şekilde insani ve tıbbi yardım sağlamalı." dedi.

Merz, İsrail'in dün başlattığı tedbirlerin bu konuda önemli bir ilk adım olduğunu savunarak, bu adımın ardından başkalarının gelmesini talep etti.

"Gazze Şeridi'nden başka zorla yerlerinden edilmelerin de gerçekleşmemesi lazım." diyen Merz, Gazze'de kısa vadeli değil, kapsamlı bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu, bunun için "Hamas'ın yolu açması gerektiğini" kaydetti.

Merz, "İsrail hükümeti de buna ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır." diyerek, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin geleceğinde yer almaması gerektiğini savundu.

Almanya Başbakanı, İsrail'den Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin başka adımlar atmamasını istedi.

Toplantıda, Alman hükümetinin alacağı önlemleri de ele aldıklarını belirten Merz, Alman hükümetinin, "Ürdün ile işbirliği içinde insani yardım malzemeleri için Gazze üzerinde ivedilikle bir hava köprüsü kuracağını" aktardı.

Merz, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un gıda ve tıbbi malzeme için bu tür bir hava köprüsüne katkı sağlamaya hazır olan Fransa ve İngiltere ile yakın koordinasyon sağlayacağını söyleyerek, şunları dile getirdi:

"Gazze'deki insanlar için bunun çok küçük bir yardım olduğunu biliyoruz ancak yine de bu, bizim memnuniyetle yapmak istediğimiz bir katkıdır."

"Gazze'de silahların susmasını istiyoruz"

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan'ın, bölgedeki ortakların yanı sıra İngiltere ve Fransa ile yakın koordinasyon içinde Gazze'nin yeniden inşasını amaçlayan bir konferans hazırlığında olduğunu aktaran Merz, bunun müzakereye dayalı bir çözüme alan açabileceğini kaydetti.

Friedrich Merz, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un bu hafta bölgeye gideceği bilgisini paylaştı.

Gelişmelere göre Almanya'nın tutumunu ve alacağı tedbirleri güncelleyeceğini vurgulayan Merz, "Gerektiğinde başka sonuçları birlikte görüşeceğiz. Hedefimiz net: Gazze'deki sivil halkın insani acılarını hızlı bir şekilde sona erdirmek istiyoruz. Gazze'de silahların ivedilikle susmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Merz, İsrail'in yanında durduklarını yineleyerek, "Ancak İsrail de bu konuda katkıda bulunmalı ve ateşkes sonrası yeniden inşa konferansından sonraki durumu düşünmelidir." diye konuştu.

Bir gazetecinin toplantıda İsrail üzerindeki baskıyı artırmak için Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması veya İsrail'e silah sağlamayı durdurma gibi somut sonuçların ele alınıp alınmadığı sorusuna ilişkin ise Merz, bugün bu tür önerilerde bulunmaya karar vermediklerini, zaten güvenlik kabinesinin karar alamadığını, en fazla önerilerde bulunabileceğini aktardı.

Merz, öncelikle Dışişleri Bakanı Wadephul'un bölgeye yapacağı ziyareti ve İsrail hükümeti ile gelecek günlerde yapılacak görüşmeleri bekleyeceklerini ifade ederek, "Bu tür adımları atma hakkımızı saklı tutuyoruz. Evet." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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