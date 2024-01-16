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Almanya, İran'ın Erbil'e düzenlediği füze saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Almanya, İran'ın Erbil'e düzenlediği füze saldırılarını kınadı

Almanya, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Irak'ın Erbil kentine düzenlenen balistik füze saldırılarını güçlü şekilde kınadı. Saldırıların Irak'ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği ve bölgenin istikrarını tehlikeye attığı belirtildi. İran'ın bu sorumsuz füze saldırılarına karşı kurbanların yakınlarıyla dayanışma içinde olunduğu ifade edildi. Saldırılarda 4 sivil hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Almanya, İran\'ın Erbil\'e düzenlediği füze saldırılarını kınadı
16.01.2024 - 13:40,
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Almanya, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Irak'ın Erbil kentine düzenlenen balistik füze saldırılarını güçlü şekilde kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, bu saldırıların Irak'ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği ve tüm bölgenin istikrarını tehlikeye attığı belirtildi.

"Biz İran'ın bu gece Erbil'e düzenlediği bu sorumsuz füze saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, kurbanların yakınlarıyla dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Erbil'e yönelik balistik füze saldırıları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyinin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli milis grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği belirtilen saldırılarda, "İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad'ın Erbil'deki ana casusluk karargahlarından birinin imha edildiği" aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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Almanya, Erbil, İran, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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