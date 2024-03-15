Almanya, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkat çekerek Filistin hükümetinin kurulmasını istedi - Son Dakika
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Almanya, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkat çekerek Filistin hükümetinin kurulmasını istedi

Almanya, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkat çekerek, Orta Doğu'da barışın sadece iki devletli bir çözümle sağlanabileceğini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, etkin ve temsilci bir Filistin hükümetinin hızla kurulmasının önemine vurgu yaparak, Filistin Yönetimi'nin yeni başbakanı olarak atanmasıyla ilgili olumlu bir haber olduğunu ifade etti. Almanya'nın Filistin Yönetimi'ni desteklediği ve birlikte çalıştıkları belirtildi.

15.03.2024 16:45  Güncelleme: 17:13
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Almanya, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkati çekerek, sadece iki devletli bir çözümün Orta Doğu'da barışı sağlayacağını, bunun için de etkin ve temsilci bir Filistin hükümetinin hızla kurulmasının elzem olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımda, "Sadece iki devletli çözüm Orta Doğu'da barışı sağlayacaktır. Bunun için de etkin ve temsilci bir Filistin hükümetinin hızla kurulması elzemdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Muhammed Mustafa'nın Filistin Yönetimi'nin yeni başbakanı olarak atanmasının iyi bir haber olduğu vurgulanarak, Mustafa'nın, Filistin'i yenileme ve acil reformları hayata geçirme görevleriyle karşı karşıya olduğunu vurgulandı.

Almanya'nın Filistin Yönetimi'ni bu yolda desteklediği ve birlikte yakın şekilde çalıştıkları kaydedildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski Başbakan Yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Muhammed Mustafa'yı 14 Mart'ta yeni Başbakan olarak atamıştı.

Filistin'de 19. hükümetin Başbakanı olarak atanan Mustafa, Dünya Bankası'nda ve başta Filistin Yatırım Fonu olmak üzere Filistin yönetimindeki kurumlarda çeşitli görevlerde bulunan bir isim olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkat çekerek Filistin hükümetinin kurulmasını istedi - Son Dakika

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