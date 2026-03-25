Almanya, İsrail'in Lübnan Açıklamalarına Endişeli - Son Dakika
Almanya, İsrail'in Lübnan Açıklamalarına Endişeli

25.03.2026 18:07
Almanya, İsrail'in Lübnan'ın güneyini işgal etme önerisine uluslararası hukuk vurgusuyla tepki gösterdi.

Almanya, İsrailli yetkililer tarafından dile getirilen Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması gerektiği yönündeki söylemlerinden endişe duyduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "İsrail bakanının bu açıklamasını büyük endişeyle karşılıyoruz" dedi.

Giese,"Bu tek bir bakanın parti politikasına dayalı bir açıklamasıdır. İsrail'in Lübnan topraklarını işgal etmesi elbette uluslararası hukuka aykırı olacaktır ve Federal Hükümet tarafından da kabul edilmeyecektir." diye konuştu.

Söz konusu söylemlerin İsrail hükümetinin çizgisi olmadığını savunan Giese, "Her halükarda, İsrail hükümeti bunun böyle olduğunu açıklamadı. Biliyorsunuz, İsrail'deki siyasi durumda, seçim kampanyası başlıyor. Korkarım ki gelecekte bu tür açıklamalarla daha fazla uğraşmak zorunda kalacağız." diye konuştu.

Alman sözcü, bölgedeki tüm taraflara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması çağrısında bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesi ve Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması gerektiğini savunmuştu.

Smotrich, İsrail'in kuzey sınırında köklü bir değişime gitmesi gerektiğini ileri sürerek "Tıpkı Gazze'de Sarı Hat ve Suriye'de tampon bölge oluşturduğumuz gibi, Litani Nehri Lübnan ile aramızdaki yeni sınırımız olmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail'in saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Beyrut yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre, 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Almanya, Güncel, Lübnan, İsrail, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, İsrail'in Lübnan Açıklamalarına Endişeli - Son Dakika

SON DAKİKA: Almanya, İsrail'in Lübnan Açıklamalarına Endişeli - Son Dakika
