Almanya, İsrail-Lübnan sınırında gerilimi tırmandırmamaları için çağrıda bulundu

Almanya, İsrail- Lübnan sınırında durumun gergin olmasından ötürü bölgedeki tüm aktörlere gerilimin tırmandırılmaması için çağrıda bulundu.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin'deki basın toplantısında, Lübnan-İsrail sınırındaki durumun gergin olmaya devam ettiğini söyledi.
Fischer, "Gerilimin tırmanma tehlikesi gerçektir. Bölgede mutlaka gerilimin tırmanmasından kaçınılması gerektiğini sürekli vurguladık. Tüm aktörleri buna uygun davranmaya çağırıyoruz." dedi.
Almanya, yarın hukuki mütalaasını aktaracak
Nikaragua'nın "İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği" gerekçesiyle Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davaya değinen Fischer, Nikaragua'nın bu konuda UAD'de bugün argümanlarını sunduğunu, Almanya'nın da yarın hukuki mütalaasını aktaracağını belirtti.
Fischer, bu yüzden bugün buradan Nikaragua'nın açıklamalarıyla ilgili yorum yapmayacağını ancak Nikaragua'nın suçlamalarını kesin ve kararlı şekilde reddettiklerini kaydetti.
Almanya'nın İsrail'e sağladığı silahların da eleştiri konusu olduğunun hatırlatılması üzerine Fischer, şunları kaydetti:
"Silah ihracat izinlerinin verilmesine Alman hükümeti karar veriyor. Hukuki ve siyasi direktifler çerçevesinde dış ve güvenlik politikalarına ilişkin gerekçeler göz önünde bulundurularak dikkatli incelemeden sonra tek tek ve söz konusu durum ışığında bu karar veriliyor. Uluslararası insancıl hukuka uygunluk da dikkate alınıyor. Bu İsrail'e silah ihracatı için de geçerlidir."
İsrail'e Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaşması için çağrı
Fischer, insanların İsrail'in çekildiği Han Yunus'a geri dönmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Aynı zamanda bu savaşın sonu değil. Han Yunus'taki insanlar yiyeceğe, temiz suya ve tıbbi yardıma muhtaç olacak. Bu nedenle İsrail hükümetine, Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım girmesine izin verme çağrımızı sürdürüyoruz." dedi.
İsrail'in Aşdod Limanı ve Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan insani yardım geçişlerine izin vereceğini açıkladığına işaret eden Fischer, İsrail hükümetinin sözlerini ivedilikle fiiliyata geçireceğini ve Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı mümkün olduğunca hızlı şekilde yardımlar için açacağını varsaydıklarını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Almanya, İsrail-Lübnan sınırında gerilimi tırmandırmamaları için çağrıda bulundu - Son Dakika
Efeler Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısında Başkan Anıl Yetişkin, belediyenin mevcut borç miktarını açıkladı. Belediyenin vadesi geçmiş borcu 458 milyon 540 bin TL olarak belirlendi.
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve trafik bir süreliğine iki şeritten sağlandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlemeyi planladığı askeri harekat hakkında yaptığı açıklamada, 'Bu gerçekleşecek, bir tarih var' dedi. Netanyahu, İsrail ordusunun kente gireceği tarihin belli olduğunu duyurdu.
Tekirdağ'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle yollara düşen tatilciler, trafikte yoğunluğa sebep oldu. Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul karayolunda Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aksaklık yaşanmaması için sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor. Karayolundaki akıcı yoğunluğun bayram süresince devam etmesi bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?