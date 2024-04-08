Almanya, İsrail-Lübnan sınırında gerilimi tırmandırmamaları için çağrıda bulundu

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Almanya, İsrail- Lübnan sınırında durumun gergin olmasından ötürü bölgedeki tüm aktörlere gerilimin tırmandırılmaması için çağrıda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin'deki basın toplantısında, Lübnan-İsrail sınırındaki durumun gergin olmaya devam ettiğini söyledi.

Fischer, "Gerilimin tırmanma tehlikesi gerçektir. Bölgede mutlaka gerilimin tırmanmasından kaçınılması gerektiğini sürekli vurguladık. Tüm aktörleri buna uygun davranmaya çağırıyoruz." dedi.

Almanya, yarın hukuki mütalaasını aktaracak

Nikaragua'nın "İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği" gerekçesiyle Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davaya değinen Fischer, Nikaragua'nın bu konuda UAD'de bugün argümanlarını sunduğunu, Almanya'nın da yarın hukuki mütalaasını aktaracağını belirtti.

Fischer, bu yüzden bugün buradan Nikaragua'nın açıklamalarıyla ilgili yorum yapmayacağını ancak Nikaragua'nın suçlamalarını kesin ve kararlı şekilde reddettiklerini kaydetti.

Almanya'nın İsrail'e sağladığı silahların da eleştiri konusu olduğunun hatırlatılması üzerine Fischer, şunları kaydetti:

"Silah ihracat izinlerinin verilmesine Alman hükümeti karar veriyor. Hukuki ve siyasi direktifler çerçevesinde dış ve güvenlik politikalarına ilişkin gerekçeler göz önünde bulundurularak dikkatli incelemeden sonra tek tek ve söz konusu durum ışığında bu karar veriliyor. Uluslararası insancıl hukuka uygunluk da dikkate alınıyor. Bu İsrail'e silah ihracatı için de geçerlidir."

İsrail'e Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaşması için çağrı

Fischer, insanların İsrail'in çekildiği Han Yunus'a geri dönmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Aynı zamanda bu savaşın sonu değil. Han Yunus'taki insanlar yiyeceğe, temiz suya ve tıbbi yardıma muhtaç olacak. Bu nedenle İsrail hükümetine, Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım girmesine izin verme çağrımızı sürdürüyoruz." dedi.

İsrail'in Aşdod Limanı ve Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan insani yardım geçişlerine izin vereceğini açıkladığına işaret eden Fischer, İsrail hükümetinin sözlerini ivedilikle fiiliyata geçireceğini ve Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı mümkün olduğunca hızlı şekilde yardımlar için açacağını varsaydıklarını kaydetti.