Almanya, Kuzey Kore Maslahatgüzarını Çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya, Kuzey Kore Maslahatgüzarını Çağırdı

Almanya, Kuzey Koreli askerlerin Rusya’ya destek için Ukrayna’ya gönderildiği iddialarını inceleyecek.

23.10.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Kuzey Koreli askerlerin Rusya'ya destek olmak amacıyla Ukrayna'ya gönderildiği iddialarının ardından Berlin'deki Kuzey Kore Büyükelçiliği maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, "Eğer Ukrayna'daki Kuzey Koreli askerlerle ilgili haberler doğruysa ve Kuzey Kore de Rusya'nın Ukrayna'daki saldırgan savaşına askerleriyle destek veriyorsa, bu ciddi ve uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore maslahatgüzarın göreve çağrıldığına işaret edilerek, "Kuzey Kore'nin Rusya'nın saldırganlık savaşını desteklemesi Almanya'nın güvenliği ve Avrupa barış düzeni için de doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek için asker konuşlandıracağı iddiası

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de geçen hafta Brüksel'de AB devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, "Gizli servislerden Kuzey Kore'den 10 bin askerin bize karşı savaşmak üzere eğitildiğini biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile yaptığı görüşmenin ardından, "Kuzey Kore, Ukrayna'da Rusya'nın yanında savaşmak üzere asker gönderirse bu gerilimi tırmandırma anlamına gelir." demişti.

Uluslararası medyada çıkan haberlerde 1500 Kuzey Kore askerinin Rus gemileriyle Vladivostok'a nakledildiği ve Ukrayna savaşında konuşlandırılmak üzere hazırlandıkları iddia edilmişti.

Haberlerde, Kuzey Kore'nin toplamda, özel kuvvetler de dahil olmak üzere Rusya'ya destek için yaklaşık 12 bin asker göndermeye karar verdiği ileri sürülüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Kuzey Kore, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Almanya, berlin, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, Kuzey Kore Maslahatgüzarını Çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
15:31 İYİ Parti, Bahçeli’nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var
15:00 Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım’da Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da
14:24 Bomba iddia: Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti’ye katılacak Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
22:17 Hazırlıklar başladı FETÖ’nün karargahında olağanüstü hareketlilik Hazırlıklar başladı! FETÖ'nün karargahında olağanüstü hareketlilik
22:16 Tarih vererek duyurdular: İran’a saldırı planı hazır Tarih vererek duyurdular: İran'a saldırı planı hazır
22:05 Galatasaray’dan TFF ve Beşiktaş’a olay Yunus Akgün tepkisi Galatasaray'dan TFF ve Beşiktaş'a olay Yunus Akgün tepkisi
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 16:35:06. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya, Kuzey Kore Maslahatgüzarını Çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.