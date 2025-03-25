Almanya ve Türkiye Arasındaki Temaları Mizahi Dille Ele Alan 'Türkland' Tiyatro Oyunu İzmirlilerle Buluştu - Son Dakika
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Almanya ve Türkiye Arasındaki Temaları Mizahi Dille Ele Alan 'Türkland' Tiyatro Oyunu İzmirlilerle Buluştu

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Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde sahnelenen 'Türkland' tiyatro oyunu, kimlik, göç ve aidiyet konularını mizahi bir dille işleyerek sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sundu. Oyun sonrası gerçekleştirilen söyleşide, katılımcılar hem eğlenceli hem de düşündürücü unsurları takdir etti.

25.03.2025 12:29  Güncelleme: 13:46
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(İZMİR) - Almanya ve Türkiye arasındaki kimlik, göç ve aidiyet temalarını mizahi bir dille ele alan "Türkland" tiyatro oyunu, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Altındağ STK Yerleşkesi Yıldız Kenter Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Dilşad Budak Sarıoğlu'nun otobiyografik romanından uyarlanan ve kendisi ile Ilgıt Uçum tarafından sahneye konan oyun, yönetmen İrem Aydın imzasıyla sahnelendi. Güçlü anlatımı ve etkileyici performansıyla büyük beğeni toplayan oyun, mizahi diliyle güldürürken, derin duygularla düşündürdü.

Başkan Eşki: " Sanat, toplumsal sorunları anlatmanın en güçlü yolu"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Sanat, toplumun hikayesini anlatmanın en güçlü yollarından biri. 'Türkland', göçmen kimliği ve aidiyet duygusunu mizahi bir dille ele alarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. Bornova Belediyesi olarak sanatı desteklemeye ve böyle değerli eserleri halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Sanatseverlerden büyük ilgi

Oyun sonunda Dilşad Budak Sarıoğlu, Ilgıt Uçum ve İrem Aydın izleyicilerle söyleşi yaparak katılımcıların sorularını yanıtladı. Sanatseverler, oyunun hem eğlenceli hem de düşündürücü yönlerini takdir ettiklerini dile getirdi.

Bornova Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Cem Arıkan ve Meclis Üyesi Avukat Tansel Ertürk, Budak, Uçum ve Aydın'a çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Almanya ve Türkiye Arasındaki Temaları Mizahi Dille Ele Alan 'Türkland' Tiyatro Oyunu İzmirlilerle Buluştu - Son Dakika

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