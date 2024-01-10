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Almanya'ya net göç 2022'de en yüksek seviyeye ulaştı - Son Dakika
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Almanya'ya net göç 2022'de en yüksek seviyeye ulaştı

Almanya'ya net göç, Ukrayna'daki savaşın da etkisiyle 2022'de en yüksek seviyeye ulaştı. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022'de 2 milyon 700 bin kişi ülkeye göç ederken, 1 milyon 200 bin kişi ülkeyi terk etti. Almanya'ya göç edenler arasında en büyük grup Ukrayna'dan gelirken, Türkiye'den gelenlerin oranı ise yüzde 3 oldu. Türkiye'den net göç ise 49 bin 304 olarak kaydedildi.

Almanya\'ya net göç 2022\'de en yüksek seviyeye ulaştı
10.01.2024 - 20:51,  Güncelleme: 20:51
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Almanya'ya net göçün 2022'de, Ukrayna'daki savaşın da etkisiyle en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022'de yaklaşık 2 milyon 700 bin kişi ülkeye göç ederken, 1 milyon 200 bin civarında kişi ülkeyi terk etti.

Ülkeye net göç 2022'de yaklaşık 1 milyon 500 bin olarak kaydedilirken bu sayı, 2021'e göre 4 kattan fazla artış anlamına geldi.

Göç, Ukrayna'daki savaşın da etkisiyle, kayıtların tutulmaya başlandığı 1950'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya'ya göç edenler arasında en büyük grubu yüzde 41 ile Ukrayna'dan, yüzde 8 ile Romanya'dan, yüzde 4 ile Polonya'dan ve yüzde 3 ile Türkiye'den gelenler oluşturdu.

2022'de, 81 bin 108 Türk vatandaşının Almanya'ya geldiği, 31 bin 804 Türk vatandaşının ise ülkeyi terk ettiği aktarılan açıklamada, bunun sonucu Türkiye'den net göçün 49 bin 304 olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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