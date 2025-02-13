Alpargün Apartmanı Davası: Kamu Görevlilerine 22 Yıl 6 Ay Hapis Talebi

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KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adana'da yıkılan, 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'na yapı ruhsatı ve kullanım izni verilmesinde sorumluluğu bulunan 7 kamu görevlisi hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Çukurova ilçesindeki Alpargün Apartmanı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, deprem günü KKTC'ye kaçtı. KKTC ile yapılan görüşmeler sonucunda Alpargün, Lefkoşa'da polise teslim olup Adana'ya getirildi. Tutuklanan Müteahhit Alpargün'ün 900 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu belirlendi.

Hasan Alpargün'ün Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan yargılaması sürürken, mahkeme heyeti tarafından binanın yıkılması ile ilgili Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden istenen bilirkişi raporu hazırlandı. Dava dosyasına giren 6 öğretim üyesinin hazırladığı 46 sayfalık bilirkişi raporunda, Alpargün Apartmanı'nın neden yıkıldığı ile ilgili teknik bilgiler yer aldı. Apartmanın bazı kolonlarında yeterli miktarda demir kullanılmadığına dikkat çekilen raporda, "Kolonların minimum donatı şartını sağlamadığı, statik projede yer alan verilere göre kimi kolonların da katlarda farklılık gösterdiği ve üst katlara doğru küçüldüğü, perde uçlarında ise demir bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

MÜTEAHHİTE 62 KEZ MÜEBBET

Yıkılan binanın, yapıldığı yılda yürürlükte bulunan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı belirtilen raporda, binadan alınan karot numunelerinde gerçekleştirilen deneylerde, kullanılan betonun da kalitesiz olduğu ifade edildi. Betonun en düşük basınç dayanım şartını sağlayamadığı, yapı imalatında projede yer almayan detayların olduğu, deprem yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulmadığının tespit edildiği kaydedildi. Alpargün, 27 Eylül 2024'te 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

22 YIL 6 AY HAPİSLERİ İSTENDİ

1994 yılında Seyhan Belediyesi'nin sorumluluk sahasında bulunan bölgedeki binanın yapımına izin verilmesine ilişkin kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma da tamamlandı. Dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ile belediyede görevli Harita Şube Şefi Gökalp Çubukçu, İnşaat Mühendisi Ferhat Yağ, Mimar Sevda Canpolat, Makine Mühendisi İmran Arısoy ve iskan komisyonu üyesi Can Mustafa Eren hakkında da 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, apartman 'kusurlu yapı' olarak değerlendirildi. Kusurlu inşa edilen yapıya ruhsat ve kullanım izni verilmesi nedeniyle belediye çalışanlarının sorumluluklarının bulunduğuna dikkat çekildi. İskan komisyon raporunda imzası olan Alim Erdoğan ve Ferhat Yağ'ın meslek ve görevinden dolayı yapıdaki kusurlu beton ve demir imalatından sorumluluklarının bulunduğu vurgulanan iddianamede, "Sitare Koçoğlu'nun kusurlu beton ve demir imalatından sorumlu olduğu, yapı ruhsatında 'kontrol eden' kısmına imzası olan Gökalp Çubukçu'nun yapıdaki kusurlu beton ve demir imalatından sorumlu olduğu, belgede imzası bulunanlardan Sevda Canbolat, İmran Arısoy, Can Mustafa Eren'in görevlerini gereği gibi yerine getirmeyerek yıkılan binada göçük altında kalmaları sonucu 96 kişinin ölümüne neden oldukları, ilgili kamu görevlilerinin 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep olunur" denildi.

Tutuksuz 7 sanığın yargılaması, ilerleyen günlerde başlayacak.