Alpargün Apartmanı Davası Yeniden Başladı - Son Dakika
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Alpargün Apartmanı Davası Yeniden Başladı

10.07.2025 15:00
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Hasan Alpargün, apartmanın yıkılmasıyla ilgili yeniden yargılanıyor. 62 kez müebbet ceza almıştı.

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklu yargılandığı davada 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılan müteahhit Hasan Alpargün'ün, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Alpargün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatlar ve bazı müştekiler de duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Beyanı alınan müşteki F.K, Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu ağabeyi, yengesi ve 2 yeğenini kaybettiğini belirterek, "Sanıktan şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Binaya bakım yapılmadığını savundu

Alpargün ise savunmasında binayı inşa etmeden önce zemin etüdü yaptırdığını öne sürerek, "Binanın projesini 1975 yılı yönetmeliğine uygun olarak yaptım." ifadesini kullandı.

İnşaatın iskan iznini yasal şekilde aldığını anlatan Alpargün, şu beyanda bulundu:

"Binaya 25 yıllık süre zarfında hiç bakım yapılamaması apartmanın depremde yıkılma nedenleri arasındadır. Binaya uzun süre bakım yapılamamıştır. Bu durum apartmanda korozyona neden olmuştur. Bina Ceyhan depreminde yıkılmamıştır. 75 yaşındayım ve kanser hastasıyım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Söz alan sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi, reddi hakim talebinde bulundu.

Müşteki avukatları ise Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporu tekrar dikkate alınarak Alpargün'ün "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve mahkeme heyetinin önceki hükmünde direnmesini istediklerini anlattı.

Sanığın küfür etmesi duruşma zaptına geçirildi

Müdafilerin konuşmasının ardından Alpargün'ün, SEGBİS bağlantısı sırasında heyete yönelik sinkaflı ifadeler kullanması üzerine mahkeme başkanı, sanığın hakaretlerini duruşma zaptına geçirdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatının reddi hakim talebinin Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilmesine, Alpargün'ün SEGBİS üzerinden sarf ettiği sinkaflı sözler nedeniyle hakkında "hakaret" suçlamasından Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Olay ve yargılama

Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

Hakkında dava açılan Alpargün, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki kararı hukuka aykırı bularak bozmuş ve dosyayı yeniden incelenmek üzere 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alpargün Apartmanı Davası Yeniden Başladı - Son Dakika

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