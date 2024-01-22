Alper Gezeravcı'dan '10 Kasım' videosu

TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, 10 Kasım'da Anıtkabir ziyaretine ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı.

Axiom-3 (Ax-3) misyonuyla, Türkiye'nin ilk astronotu olarak uzaya çıkan Alper Gezeravcı'nın, 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaretinde çekilen video, sosyal medyada paylaşıldı. Gezeravcı, Anıtkabir'deki görüntülerine yer verilen videoda Anıtkabir özel defterine yazdığı mesajı okudu. Gezeravcı mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk; bugün, çizdiğin yolda izlerini takip eden bir Türk vatandaşı ve Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin astronotu olarak, Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşında bize hedef gösterdiğin yolda, gökyüzünü ve uzayın kapısını aralamış olduğumuzun müjdesiyle huzurundayım. Ay yıldızlı bayrağımızı hak ettiği yere, uzaya taşıyacak olmanın gururunu yaşıyorum. Cumhuriyetimizin temellerini attığı günden bu yana ülkemiz, sizin ilham veren ideallerinizle büyüdü ve gelişti. Şimdi, emin ve kararlı adımlarla Türk milleti olarak uluslararası alanda saygın bir bilim ve teknoloji gücü olma yolunda ilerliyoruz. Uzaya yapacağım bu yolculuk, sadece bir bireyin değil, milletimizin azim ve kararlılığının yansıması olacak. Uzaya gidecek ilk Türk vatandaşı olmanın onuru ve gururuyla aziz hatıran önünde minnet ve özlemle eğiliyorum" ifadelerini kullandı.

DENEYLERİNE BAŞLADI

Öte yandan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) deneylerine başladı. ISS'de kalacağı 14 gün boyunca 13 bilimsel deneye imza atacak olan Gezeravcı'nın ilk deneyi 'Extremophyte' oldu. Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Astronotumuz Alper Gazeravcı, deney çalışmalarına başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışmalarına başlanılan ilk deney Extremophyte oldu" denildi.

Bu deneyle, Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen 'Schrenkiella Parvula' bitkisinin uzay ortamında tuz ve diğer stres etkenlerine verdiği tepkiler araştırılacak. Yüksek tuzlu ortamlara dirençli bitkinin, çok zayıf yerçekiminde yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği toleransı sürdürüp sürdüremeyeceği incelenecek. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA-