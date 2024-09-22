Alperen Ocakları'ndan Narin Güran Protestosu - Son Dakika
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Alperen Ocakları'ndan Narin Güran Protestosu

Alperen Ocakları, Diyarbakır'daki çocuk cinayetini protesto ederek idam cezası talep etti.

22.09.2024 15:48
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Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti.

Beşiktaş İskele Meydanı'nda temsili olarak kurulan darağacı önünde basın açıklaması yapan Beşiktaş Alperen Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Serhat Kara, Türkiye ve dünyada çocuk istismarı ve pedofili gibi sorunların kanayan bir yara olduğunu söyledi.

Cezaların yeterince caydırıcı olmadığını kaydeden Kara, çocuk katili ve istismarcılarının yanı sıra, teröristlere ve tecavüzcülere idam hükmünün uygulanmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplum olarak koruyamadığımız Narin, Sıla, Leyla kuzularımıza yenilerinin eklenmemesi, vatan haini teröristlerin bir daha ihanetlere kalkışmaması için, suçsuz yere insanları katledenler için bir kez daha haykırıyoruz, 'kısasta hayat vardır', idam en kısa sürede Türk Ceza Kanunu'nda yerini almak zorundadır."

Öte yandan Beykoz, Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Sultanbeyli'de protesto düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alperen Ocakları'ndan Narin Güran Protestosu - Son Dakika

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