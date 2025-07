Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Altan Öymen'in kızı Aslı Öymen Cenaze programı belli oldu. Pazartesi günü saat 1300'te Ankara'da mecliste devlet töreni olacak. Sonra saat 1500'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde bir tören olacak. Salı günü 1300' te Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak dedi.

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Şişli'de bulunan özel bir hastanede tedavi gören 93 yaşındaki Altan Öymen hayatını kaybetti. Hastane önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Altan Öymen'in kızı Aslı Öymen Babamı kaybettik. Bir buçuk ay önce babam ağır ve önemli bir akciğer ameliyatı geçirdi. Akciğer ameliyatı, yaşına rağmen çok çok iyi geçti. Her şey normale dönmüştü. 6 hafta boyunca bütün kontrolleri yapıldı. Yaş gününü kutladık güzel vakit geçirmeye başladık. Eskisi gibi her zamanki gibi memleket meseleleriyle, kendi kitaplarıyla yazılarıyla meşguldü. Hep birlikte dediğim gibi her şey güzel gidiyordu. Fakat bundan yaklaşık 15 gün önce babamın değerleri bozuldu. Bir virüse yenik düştük. Aslında küçücük bir virüse. Zatürre oldu. İşte hastaneye geldik ve o zatürreyle başa çıkamadık. O da başa çıkamadı. Bundan üç gün önce yoğun bakıma kaldırıldı. O ana kadar babam her gün gazetelerini okudu. Her zamanki gibi memleket meseleleri ile haşır neşir olmaya ve kafa yormaya devam etti. Hep zaten memleket meselelerini ve siyaseti konuşuruz. Aynı şekilde devam ettik. Üç gün önce maalesef bu virüse zatürreye yenik düştü babam ve biraz önce kaybettik. Çok çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun. Gazetecilik onun için en önemli meslekti. Haber almak, haber vermek, bunları paylaşmak.. Büyük gururla yaptığı şeydi. Ömür boyu devam etti gazeteciliğe. Cumhuriyet gazetesinde haftada bir yazı yazmaya devam etti. 93 yaşındaydı. Seve seve yaptığı kitap projeleri vardı. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın dedi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Aslı Öymen babasının cenaze programının belli olduğunu söyleyerek Cenaze programı belli oldu. Pazartesi günü saat 1300'te Ankara'da mecliste devlet töreni olacak. Sonra saat 1500'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde bir tören olacak. Salı günü 1300' te Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Sonra da Zincirlikuyu Mezarlığında bulunan aile mezarlığımızda annemin yanına defnedilecek diye konuştu.