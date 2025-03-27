Altındağ Belediyesi'nde İşten Çıkarma Krizi Devam Ediyor - Son Dakika
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Altındağ Belediyesi'nde İşten Çıkarma Krizi Devam Ediyor

Hizmet-İş Sendikası, Altındağ Belediyesi'nden 11 üyesinin daha işten çıkarıldığını açıkladı. İşten çıkarılanların sayısı 46'ya yükselirken, sendika duruma karşı hukuki mücadele ve direnişlerini sürdüreceklerini belirtti.

27.03.2025 14:45  Güncelleme: 14:46
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(ANKARA) - Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası, Ankara Altındağ Belediyesi'nden dün 11 üyesinin daha işten çıkarıldığını bildirdi. Açıklamada, "Müslümanlar için manevi arınma, hidayet ve merhametin en değerli vesilesi Kadir Gecesi'nde de 11 üyemizi daha işten çıkarmış, emekçilere reva gördüğü zulmü derinleştirmiştir. Son işten çıkarmalarla beraber Altındağ Belediyesi'nden haksız ve hukuksuz bir şekilde işinden edilen emekçilerin sayısı 46'ya yükselmiştir" denildi.

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası, Ankara Altındağ Belediyesi'nden dün 11 üyesinin daha işten çıkarıldığını açıkladı. Sendikadan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kadir Gecesi'nde de 11 üyemizi daha işten çıkarmış, işinden edilen emekçilerin sayısı 46'ya yükselmiştir"

"Altındağ Belediye Yönetimi, tüm insani ve manevi değerleri hiçe sayarak yürüttüğü emek ve emekçi karşıtı politikalarına, merhametin, dayanışmanın ve insan onurunun yüceltildiği Ramazan ayında da devam etmektedir. Altındağ Belediyesi Yönetimi, toplu iş sözleşmesinde var olan hakların kaldırılması ve ücretlerin düşürülmesi tekliflerini kesin bir dille reddeden Hak-İş/Hizmet-İş Sendikamıza karşı operasyon başlatarak sendikal baskılarını artırmış ve bu süreçte 35 üyemizi işinden ederek baskılarını zulme ve hukuksuzluğa dönüştürmüştür. Üyelerimizin ve Hak-İş/Hizmet-İş Sendikamızın haklı davasına yönelik tutumunu Mübarek Ramazan da acımasızca sürdürmeye devam eden Altındağ Belediye Yönetimi, dün idrak ettiğimiz Müslümanlar için manevi arınma, hidayet ve merhametin en değerli vesilesi Kadir Gecesi'nde de 11 üyemizi daha işten çıkarmış, emekçilere reva gördüğü zulmü derinleştirmiştir. Son işten çıkarmalarla beraber Altındağ Belediyesi'nden haksız ve hukuksuz bir şekilde işinden edilen emekçilerin sayısı 46'ya yükselmiştir.

"Mazlum ve mağdur üyelerimize yapılan bu uygulamalara sessiz kalmayacağız"

Altındağ Belediye Yönetiminin baskılarına karşı hem hukuki alanda ve direniş çadırımızda başlattığımız mücadelelerimizi daha da büyüteceğiz. Altındağ Belediyesi önünde kurduğumuz direniş çadırımızda; adalet, hak ve alın teri için verdiğimiz mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm işçilerimiz kararlıdır, işten çıkarılan 46 arkadaşımız, yaşanan son olaylardan dolayı kaldırılan direniş çadırını Ramazan Bayramı sonunda dolduracak her gün Altındağ Belediyesi önünde yaşadıkları hukuksuzlukları ve zulümleri kendilerine reva görenlerin yüzüne haykıracaktır. Hak-İş/Hizmet-İş Sendikamız Altındağ Belediyesi işçisinin ve işten çıkarılan emekçilerin yanındadır. Mücadelemiz işçiler geri alıncaya kadar toplu iş sözleşmesi insan onuruna yakışan bir ücretle imzalanana kadar sürecektir. Evlerine ve çocuklarına ekmek götürmekten başka gayesi olmayan mazlum ve mağdur üyelerimize yapılan bu uygulamalara asla sessiz kalmayacağız.

"Mağdur üyelerimiz hakların alana kadar mücadelemize devam edeceğiz"

Tüm üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Altındağ Belediye Yönetimi'nin vicdansız ve hukuka aykırı uygulamalarına karşı sesimizi daha da yükselterek, mağdur üyelerimiz hakların alana kadar ve adalet tecelli edene kadar kararlı mücadelemize devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Altındağ Belediyesi'nde İşten Çıkarma Krizi Devam Ediyor - Son Dakika

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